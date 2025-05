La hermana de John Lennon está harta: "Dejadnos en paz!"

Julia Baird es hermanastra de John Lennon. De hecho, a lo largo de su vida, ha escrito y producido varios proyectos relacionados con The Beatles, pero parece que no le está gustando demasiado la dirección en la que están yendo los últimos proyectos sobre el mítico grupo. Hace poco, Julia asistió al lanzamiento de un nuevo espacio en Londres que presenta una recreación del dormitorio de infancia de su hermano John, una ocasión que quiso aprovechar para hablar abiertamente sobre los problemas que tiene con las próximas películas biográficas de The Beatles.

Baird quiso explicar que está agotada de estas nuevas películas, libros y proyectos sobre John Lennon que salen cada año, y fue especialmente crítica sobre la próxima película, de gran presupuesto, que el director Sam Mendes está preparando sobre The Beatles. '"Es interminable: La gente encuentra cosas . Obviamente no tengo ni quiero controlar nada de todo esto, pero tengo que decir que me desespero cada vez que oigo hablar de lo que viene a continuación. Películas biográficas, cuatro... ¿Qué están haciendo? Déjennos en paz! "¿Qué han encontrado ahora? No puedo pensar en nada que ya no se haya hecho".

La hermana del ex Beatle dijo que esto afecta a toda la familia: "John no es el único afectado, ni le afecta a él. A nosotros sí. ¿Es que quizás alguien nos pregunta? La respuesta es no. Sam Mendes ni siquiera viene a Liverpool. No sé si alguna vez ha estado allí. En el proyecto de Mendes, Harris Dickinson interpretará a John Lennon, junto a Paul Mescal que interpretará a Paul McCartney, Barry Keoghan hará de Ringo Starr y Josep Quinn interpretará a George Harrison.

"Tenemos actores en Liverpool, ¿saben?", respondió Julia Baird. "Tenemos escuelas de interpretación y jóvenes que podrían interpretar a John. Debería venir a Liverpool y contratar a un actor de Liverpool"