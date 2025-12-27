El Bembibre Hockey Club mira más allá de la Copa de la Reina y pide un club más ambicioso

El Bembibre Hockey Club se ha ganado un merecido descanso tras cumplir su objetivo de clasificarse por primera vez para la Copa de la Reina. Su entrenador, Carlos Figueroa, analiza este hito histórico para el equipo que milita en la OK Liga Femenina, pero también pone el foco en los problemas financieros y estructurales que afronta el club.

Un hito para El Bierzo

Figueroa ha destacado la importancia de este logro. "Estar en el tercer año en la OK Liga Femenina y que nos clasifiquemos entre los ocho mejores equipos y con una cuarta posición al día de hoy, espero que se vuelva a repetir año tras año", ha señalado el técnico, subrayando el valor que tiene para una comarca como El Bierzo, "donde parece que el deporte estuviera un poco olvidado".

El entrenador también ha lamentado que no siempre se valore este deporte en su justa medida, a pesar de que España es un referente mundial junto a Argentina y Portugal. "Es una pena que no lo sepamos valorar en su justa medida", ha afirmado Figueroa.

La urgencia de crecer

Aunque con los puntos actuales la permanencia está casi asegurada, el técnico cree que el equipo debe aspirar a más. "Nuestra meta debe ser mucho más ambiciosa", ha insistido, apuntando que el siguiente paso, tras la Copa, debería ser "clasificarnos en una competición europea".

Sin embargo, el crecimiento se ve amenazado por los problemas económicos. Según Figueroa, el primer empuje de socios y pequeños comerciantes se ha agotado y la falta de subvenciones oficiales genera nerviosismo. "Hay que hablar con jugadoras para que no se vayan de aquí y hay que hablar con otras para que vengan al equipo el año que viene y eso crea muchas dudas", explica sobre la incertidumbre para planificar la próxima temporada.

Bembibre tiene que ser hockey

La visión de futuro del entrenador pasa por consolidar la estructura del club y que Bembibre se identifique con el hockey. Para ello, pide que la localidad lo asuma como una de sus señas de ocio y cultura y que se implique más gente para crecer desde la base.

"Para Castilla y León, para León y para el Bierzo el hockey es sinónimo de que Bembibre sea hockey, como para León lo es el Ademar en balonmano", ha sentenciado Figueroa. Con una estructura sólida, considera que la localidad podría acoger incluso campeonatos de selecciones.

Finalmente, Figueroa ha reconocido que, aunque el club es seguido en Bembibre, "todavía no despertamos pasiones" fuera de la comarca. Para solucionarlo, exige una mayor ambición en la comunicación: "Tenemos que ser más ambiciosos en las redes sociales y hay que inundar de información de hockey como hacen otros clubes".