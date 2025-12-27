Jacarandas, moreras y tipuanas: las especies elegidas para los más de 300 nuevos árboles de Cartagena

El Ayuntamiento de Cartagena ha cerrado el año con la plantación de más de 300 nuevos árboles en diversos puntos del municipio. Esta iniciativa, impulsada a través del servicio municipal de Parques y Jardines, forma parte del plan de mejora y recuperación del paisaje urbano que continuará en 2026 con nuevas actuaciones.

Entre las especies plantadas se encuentran jacarandas, moreras, tipuanas y distintas variedades de plátanos. Todas ellas han sido seleccionadas por su resistencia, su capacidad para aportar sombra y su adecuada adaptación al clima mediterráneo del municipio.

Zonas de actuación y futuras plantaciones

La mayor parte de las intervenciones se han concentrado en barrios y diputaciones como Pozo Estrecho, el Parque de los Exploradores, Tentegorra, La Vaguada, Nueva Cartagena y Miranda. Estas plantaciones combinan la reposición de ejemplares perdidos por enfermedad o vandalismo con la creación de nuevos espacios verdes.

En las próximas semanas, el plan continuará con intervenciones en la Plaza del CIM, la calle Juan de la Cosa, la calle Jacinto Benavente y la diputación de El Algar. En esta última, está previsto un importante refuerzo del arbolado con nuevas reposiciones para incrementar la calidad ambiental.

Un arbolado más sano y seguro

El objetivo final del Ayuntamiento es disponer de un arbolado más sano, seguro y adaptado al entorno urbano. Con las actuaciones previstas para 2026, se busca consolidar la mejora paisajística y ambiental del municipio.