La pyme gallega que factura casi la mitad de su negocio en el extranjero gracias al aceite ozonizado

La biotecnológica gallega KeyBiological ha demostrado que el tamaño no es un impedimento para la expansión internacional. Con solo seis empleados, esta pyme factura ya entre un 40% y un 45% de su negocio en el extranjero, gracias a la exportación de sus cosméticos naturales elaborados a base de aceite ozonizado. El aceite ozonizado es un aceite (generalmente de oliva u otro vegetal) que ha sido tratado con ozono (O₃). Este proceso hace que el aceite adquiera propiedades antimicrobianas y antioxidantes que no tiene en su estado natural.

El salto a Estados Unidos y Asia

Desde su creación en 2016, la compañía tuvo una clara vocación exportadora. Según explica su fundador, el biólogo Juan Luis Fernández, el parón provocado por la pandemia fue una oportunidad para mejorar su nivel de inglés y atreverse con mercados como Estados Unidos, Corea o China.

En Estados Unidos, donde el mercado es enorme, han ido un paso más allá. “Hemos creado incluso una filial pequeñita con socios allí para intentar potenciar la venta de nuestros productos KOxigen en Estados Unidos”, afirma Fernández. Esta filial, ubicada en Carolina del Norte, nació a raíz de una misión comercial organizada por el IGAPE hace unos cinco años.

Ayudas para quitar el miedo a vender fuera

El fundador de KeyBiological anima a otras pymes a utilizar las herramientas de apoyo disponibles. Destaca programas como Galicia Avanza, de la Tecnópole de Ourense, y las antenas del IGAPE, que permiten organizar reuniones con potenciales clientes en el extranjero de forma gratuita y con una baja inversión.

Europa Press Contenedores de exportación de productos

Estas herramientas, según Fernández, “son muy útiles porque te ayudan a acercarte a zonas destino con una baja inversión”. Además, subraya que son clave para “quitar ese miedo que todos tenemos de vender fuera, vender en un idioma que no es el tuyo” y orientarse en mercados tan vastos como el estadounidense.

Un ingrediente diferencial desde Galicia

KeyBiological celebra en 2026 su décimo aniversario dedicándose a la fabricación de ingredientes naturales a partir de aceite vegetal ozonizado. El fundador vio la necesidad de mejorar y estandarizar la producción de este tipo de ingredientes, un campo donde han logrado un proceso diferencial patentado para crear productos específicos, como jabones para el cuidado de la flora bacteriana de la piel.

Curiosamente, y como dice el refrán, nadie es profeta en su tierra. Juan Luis Fernández confirma que Galicia no es su principal mercado, aunque tienen buenos clientes. El grueso de la facturación, que supone unos 200.000 o 250.000 euros anuales para una empresa que no llega al millón, proviene del exterior. “Hemos tenido tan buen rollo con nuestros clientes que ahora hemos generado una empresa juntos”, señala, refiriéndose a sus socios estadounidenses. “Las empresas pequeñitas tenemos que vigilar mucho dónde metemos el poquito dinero que tenemos”, concluye.

Un dato: nuestra comunidad batió un récord de exportaciones en 2024, superando los 31.000 millones de euros, un aumento del 3.3% respecto a 2023, impulsado por sectores como la automoción, la confección (Inditex) y el naval, con Francia, Alemania e Italia como principales destinos dentro de la UE.