El gran apagón un año después: las lecciones que nos preparan, cuando llegue, el próximo colapso

Ha pasado un año desde el gran apagón que sumió a Cataluña en un escenario digno de ciencia ficción.

Aquel 28 de abril, la interrupción total del suministro eléctrico a las 12.33 del mediodía, se convirtió en una crisis sin precedentes que puso a prueba tanto a las administraciones como a los ciudadanos, con evacuaciones en el metro y cortes en el suministro de agua.

Un año después, el balance está claro: aquella crisis ha reforzado la cultura de la prevención. Se han mejorado protocolos, sistemas de comunicación y planes de contingencia, tanto a nivel institucional como en el conjunto de la sociedad.

Desde Protecció Civil, su subdirectora Imma Solé recuerda la magnitud del desafío. La primera acción fue activar la alerta del plan de Protecció Civil de Cataluña para movilizar todos los recursos disponibles y empezar a evaluar las necesidades más urgentes de la población afectada.

La gestión de la crisis y la lecciones para el futuro

Durante las primeras horas, la máxima preocupación fue garantizar que los servicios esenciales siguieran funcionando y, sobre todo, hacer llegar la información a los ciudadanos. Según Solé, se intentó "dar respuesta de la manera más eficiente posible" en medio de una situación caótica.

A pesar de la sensación de caos, Solé asegura que no se perdió el control. Se implicaron todas las administraciones, desde el president hasta los consejeros, junto a las empresas de energía y telefonía, para coordinar la respuesta y seguir la evolución de la recuperación del servicio.

Sí, estamos mejor preparados que hace un año. Más coordinados y prevenidos" Imma Solé Subdirectora de Protecció Civil

La experiencia ha servido para mejorar la preparación ante futuras crisis. Solé afirma con rotundidad: "Sí, sí que estaríamos preparadas". Explica que ahora la mayoría de empresas y organismos han elaborado planes de contingencia para afrontar las primeras horas de un apagón, como la instalación de baterías en el transporte público para que los convoyes lleguen a la estación más cercana.

dinero en efectivo, radio, medicamentos: el kit en casa para ganar tiempo

Una de las grandes lecciones es la importancia de la prevención ciudadana. Solé destaca la utilidad de tener en casa un kit de emergencia con elementos básicos para subsistir durante las primeras horas, lo que reduciría la presión sobre los servicios de emergencia. No se trata de ser catastrofista, sino previsor.

Al final, la preparación es una responsabilidad compartida. Como concluye la subdirectora de Protección Civil, "Una sociedad más preparada ayuda a que la situación pase de una manera mejor", ya que la tecnología avanza, pero la prevención individual y colectiva sigue siendo la mejor herramienta.

Ese día evidenció que la transición energética no es sólo una cuestión de sostenibilidad, sino sobre todo de ingeniería: un sistema con poca inercia y dificultades para gestionar una sobretensión inesperada