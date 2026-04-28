El Bando de Alimentos de Madrid lanza una campaña urgente para conseguir aceite

El Banco de Alimentos de Madrid hace un llamamiento urgente a la población y lanza una Operación urgente de recogida de litros de aceite. Se trata de un producto básico esencial que forma parte de la cesta básica de alimentos que la entidad distribuye a personas vulnerables, pero que, en este momento, la enditad no tiene en cantidad suficiente en sus almacenes para poder asegurar la distribución.

El objetivo, es poder reponer el stock en los almacenes, y conseguir, de manera urgente, 25.000 litros de aceite y con estos litros, el BAM cubrirá las necesidades de 92.000 personas durante un mes de este producto esencial no solo para poder cocinar, sino también porque es un producto saludable y por ello forma parte de la cesta básica garantizada que el BAM entrega a cerca de 100.000 personas de la Comunidad de Madrid a través de más de 500 entidades benéficas. Gracias a los productos de esta cesta de alimentos garantizada, las personas beneficiarias tienen asegurada una comida diaria.

La campaña se difundirá a través de redes sociales, webs de empresas que se sumen para colaborar y apoyar las donaciones y whatasap.

A modo ilustrativo, se puede colaborar con la cantidad que se desee, pero con solo 10€ de donación, podemos garantizar el consumo de 20 personas durante 30 días. Recordemos además que las donaciones económicas tienen ventajas fiscales y pueden desgravarse en la declaración de la renta.

Ya están abiertas las donaciones de aceite que pueden realizarse a través de este enlace.

Todas las donaciones recaudadas para esta campaña se destinarán íntegramente a la compra de aceite en origen, para optimizar el precio y los litros conseguidos. Por parte del Banco de Alimentos de Madrid.

Sobre el banco de alimentos de MADRID

La Fundación Banco de Alimentos de Madrid es una organización benéfica privada, sin ánimo de lucro, aconfesional, apolítica y basada en el voluntariado. Actúa en tres áreas de actividad: evitar el desperdicio alimentario canalizando donaciones de excedentes de todos los agentes de la cadena alimentaria, contribuyendo a la sostenibilidad y a la economía circular. Dar seguridad alimentaria (una comida diaria) a cerca de 100.000 personas vulnerables a través de más de 500 entidades benéficas legalmente reconocidas de la Comunidad de Madrid que distribuyen alimentos. Y sensibilizar a niños y adolescentes sobre problemas causados por la pobreza, las carencias alimentarias y el desperdicio de alimentos.