Sanz pone fecha a la ampliación de la Feria de Abril de Sevilla

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha puesto fecha al esperado proyecto de ampliación de la Feria de Abril. Este martes, el regidor ha confirmado que las obras darán comienzo en septiembre de 2026 o, como muy tarde, en enero de 2027. Sanz ha mostrado su total compromiso con la iniciativa, que considera una prioridad para la ciudad, asegurando de forma contundente: "Este proyecto va a salir".

Un cronograma administrativo claro

Durante su intervención ante los medios, el alcalde ha detallado los pasos administrativos que se seguirán en las próximas semanas. El expediente del proyecto se llevará a la Junta de Gobierno local el próximo 8 de mayo o, "como mucho", en la sesión siguiente del 15 de mayo. Este trámite es fundamental para poner en marcha el proceso.

Una vez que el expediente reciba luz verde en la Junta de Gobierno, se abrirá un período de exposición pública de 30 días, tal como ha explicado el propio Sanz: "Tal como ese expediente vaya a la Junta de Gobierno, empezarán los 30 días de exposición pública". Tras esta fase, el ayuntamiento procederá a la licitación del proyecto para adjudicar las obras a la empresa correspondiente y, finalmente, dar comienzo a los trabajos sobre el terreno.

220 casetas nuevas para 2028

El objetivo final, según relató el alcalde durante el balance de la Feria de Abril, es que la ampliación esté completamente terminada para la edición del año 2028. Este plan contempla la instalación de 220 nuevas casetas, una cifra que permitirá aliviar la alta demanda existente y dar cabida a más sevillanos en el Real.

Aunque la meta está fijada en 2028, Sanz ha abierto la puerta a que una parte de las nuevas casetas puedan estar disponibles un año antes. "No sé si va a dar tiempo a que en 2027 estén las 220 casetas", ha reconocido el alcalde, quien ha querido dejar claro el compromiso firme.

El regidor ha insistido en esta idea para no generar falsas expectativas sobre la edición de 2027. "A lo mejor en 2027 no están las 220, en el 2028 seguro", ha matizado. Con la misma prudencia, ha añadido: "En el 2027 no estoy ahora mismo en condiciones de decirle cuántas casetas va a haber". Con estas declaraciones, el gobierno municipal busca asegurar un desarrollo riguroso del proyecto, garantizando que la ampliación de la Feria sea una realidad consolidada en 2028.