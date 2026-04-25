Gonzalo Bernardos: "Estamos ante la generación que menos impuestos quiere pagar y más prestaciones quiere obtener"

El economista Gonzalo Bernardos ha realizado un duro diagnóstico sobre el problema de la vivienda en España, señalando directamente a la mentalidad de las nuevas generaciones y, sobre todo, a la inacción y las políticas de las administraciones públicas. En sus declaraciones durante el programa 'Converses' de Cope Catalunya i Andorra, el profesor de Economía de la Universitat de Barcelona ha afirmado que el relato político actual choca frontalmente con la realidad de los datos, mientras los jóvenes se enfrentan a un mercado inaccesible no solo por los precios, sino por una cultura que, a su juicio, ha abandonado el sacrificio y el ahorro.

La cultura del esfuerzo frente a la 'economía de guerra'

Bernardos ha puesto el foco en lo que considera una falta de cultura del esfuerzo en la generación más joven. Según el economista, esta generación ha sido educada para merecerlo todo sin el sacrificio que caracterizó a sus predecesoras. "Nosotros estábamos convencidos de que nos teníamos que sacrificar, que durante muchos años no tendríamos lo suficiente para tener todo lo que desearíamos, pero que al final tendríamos una recompensa", ha explicado. Ha contrapuesto esta actitud con la de los inmigrantes que, con una "economía de guerra", ahorran intensamente para comprar una vivienda, aunque sea modesta. "Gracias a ello, se han comprado habitaciones de 150.000 o 160.000 euros", ha añadido.

El problema, para el economista, es de mentalidad: "Estamos ante la generación que menos impuestos quiere pagar y más prestaciones quiere obtener de la administración". Ha criticado que los jóvenes exijan al Estado que les pague una casa sin que ellos hagan "alguna cosa para obtenerla". Bernardos ha relatado casos de jóvenes que rechazan la ayuda de sus padres para una primera vivienda porque "no es como la que teníamos vosotros". Esta situación, según él, se resume en una falta de ahorro y una preferencia por el gasto en ocio y viajes: "No ahorrarás absolutamente nada y dirás que la vida es absolutamente injusta contigo, porque te lo mereces".

El relato de los 'pijos progres' y la turismofobia

Bernardos ha acuñado el término "pijos progres" para referirse a un sector de la población, que identifica con el electorado de los Comunes en Cataluña, que influye decisivamente en las políticas actuales. "Es el electorado de los comunes que son los que verdaderamente mandan en Cataluña desde hace más de diez años", ha sentenciado. Les acusa de querer vivir en el centro de las ciudades a un precio que ellos decidan, impulsando medidas como el control de alquileres o la obligación de destinar un 30% de las nuevas construcciones a vivienda de protección oficial, normativas que, en su opinión, desincentivan la inversión y reducen la oferta.

Esta misma actitud, según el profesor, se refleja en la "turismofobia" que se vive en lugares como Cataluña o Canarias. Ha criticado duramente a quienes protestan contra el turismo sin ser conscientes de que generan empleo directo e indirecto. "Si usted trabaja en la administración, es que vienen turistas", ha ejemplificado, explicando que los impuestos del sector financian los servicios públicos. Ante las quejas por la especialización turística de Baleares o Canarias, Bernardos ha lanzado una pregunta retórica: "¿Prefiere ser Extremadura?", subrayando la suerte de ser una potencia en el "oro azul" del siglo XXI, el turismo.

La Administración, principal responsable

Pese a su crítica a la mentalidad de ciertos colectivos, Bernardos ha señalado a la Administración pública como la principal responsable de la crisis de la vivienda. Ha denunciado la lentitud burocrática, con licencias de construcción que pueden tardar más de un año, lo que arruina a los promotores. También ha calificado de "ridiculez" la cifra de vivienda de protección oficial. "¿Sabes cuántas viviendas de protección oficial se han hecho en 2023? 14.000 en toda España", ha lamentado, una cifra muy inferior a las más de 100.000 que se construían en los años 90.

El relato mata al dato" Gonzalo Bernardos Profesor Economía Universidad de Barcelona

El economista denuncia que la política actual se basa en que "el relato mata al dato", creando una narrativa falsa para eludir responsabilidades. Ha desmentido que los grandes especuladores o los fondos de inversión dominen el mercado, asegurando que los "grandes tenedores no llegan más que al 1,9%". También ha rebatido que la culpa sea de los pisos turísticos, que en barrios de Barcelona como Horta-Guinardó o Sant Andreu "no llegan al 0,20%" y solo alcanzan el 3% en Ciutat Vella. "Estamos ante continuas trolas en relación a la vivienda para intentar que el Gobierno, y especialmente Sumar y los Comunes, esquiven su responsabilidad", ha afirmado.

Además, ha destacado que las administraciones son las que más ganan con la vivienda, recaudando cerca del "40% del valor que se crea" al construir un inmueble a través de múltiples impuestos. "Gana más veces en la promoción la administración que el promotor", ha insistido. Como soluciones, Bernardos ha propuesto medidas como separar la propiedad del suelo y del edificio para abaratar el coste un 30-35%, o la construcción de viviendas más pequeñas, de 40 o 50 metros, adaptadas a las necesidades de los jóvenes.

Finalmente, el profesor ha criticado la "voracidad de la Administración" por no deflactar el IRPF con la inflación, lo que provoca que los ciudadanos paguen más impuestos sin recibir mejores servicios. Ha denunciado que el gasto no se destina a sanidad, educación o infraestructuras, sino a "observatorios, asociaciones y subvenciones". Según Bernardos, España ha entrado en una tendencia hacia el "peronismo", donde "pagamos más que nunca y tenemos peores prestaciones de lo habitual".