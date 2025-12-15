El gobierno catalán incorpora 135 municipios a la obligación de tener un plan de emergencia por inundaciones

La Generalitat obliga a más municipios a tener un plan de emergencia por inundaciones

Los efectos del cambio climático comportan que actualmente haya una posibilidad más elevada de fenómenos meteorológicos extremos y de emergencias catastróficas en Cataluña.

Por este motivo, la Generalitat ha revisado el plan Inuncat para adaptarlo al incremento del riesgo de inundaciones graves. En este sentido, la revisión del plan incorpora 135 municipios que ahora tendrán que disponer obligatoriamente de un plan municipal de previsión y actuación en caso de inundaciones.

En total 656 municipios, casi siete de cada 10 ayuntamientos de cataluña, entran en la categoría de obligatorios.

El nuevo plan INUNCAT quiere hacer frente a un riesgo que crece

La revisión del Inuncat redefine los criterios de riesgo de inundación en un contexto de mayor frecuencia de episodios de lluvia intensa, crecidas repentinas o desbordamientos de ríos.

Para cada municipio se ha definido el nivel de riesgo de los diferentes tipos de inundación: zonas inundables por inundaciones fluviales, zonas susceptibles de inundación, inundaciones marítimas, inundaciones pluviales y rotura o avería grave de presa o embalse.

Se han establecido cuatro niveles de riesgo: bajo, moderado, alto y muy alto en función de los varios indicadores de peligrosidad y vulnerabilidad. Concretamente:

294 municipios con riesgo muy alto

362 municipios con riesgo alto

233 municipios con riesgo moderado

58 municipios con riesgo bajo

Con la revisión del plan Inuncat, todos los municipios catalanes estarán obligados o recomendados a tener un plan de previsión y actuación en caso de inundaciones. Será obligatorio para los municipios con riesgo muy alto y alto, es decir, para 656 municipios, un 69% de los municipios catalanes.

Nuevos umbrales de aviso de peligro de lluvia del Meteocat

La revisión también incluye umbrales meteorológicos nuevos vinculados a los avisos del Servicio Meteorológico de Cataluña.

El nuevo umbral responde a las necesidades del sistema de protección civil de Cataluña para hacer frente a episodios de riesgo de inundaciones y para facilitar la detección de impactos. El cambio de paradigma supone pasar de previsión de lluvia a previsión de inundaciones, definiendo umbrales que responden a diferentes tipologías de inundaciones: por precipitación in situ e insuficiencia drenante del terreno en zona urbana, por crecimiento repentino y desbordamiento de ríos y por crecimiento lento de grandes cuencas.

El nuevo umbral, denominado de intensidad acumulada, incorpora un intervalo de tres horas. Este umbral se crea para identificar episodios de precipitación persistente que pueden acumular cantidades importantes en pocas horas.

El umbral permitirá prever inundaciones repentinas que pueden causar daños importantes en diferentes tipos de cuencas. Los valores fijados para el umbral SMP 3-horario son 60 litros por metro cuadrado para el umbral bajo y 90 litros por metro cuadrado para el umbral alto.

Este umbral convivirá con los umbrales ya existentes: el de lluvia en 30 minutos (intensidad de precipitación) y el umbral de lluvia en 24 horas (acumulación de precipitación).