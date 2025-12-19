Se estrena el primer videoclip oficial de “Give Me Love”, de George Harrison

En conmemoración del 50.º cumpleaños de su álbum "Living in the Material World", se ha estrenado por primera vez un videoclip oficial de la canción “Give Me Love (Give Me Peace donde Earth)” de George Harrison, uno de los sencillos más emblemáticos de su carrera en solitario después de The Beatles.

La pieza audiovisual, dirigida por el joven actor y cineasta canadiense Finn Wolfhard —conocido por su papel a Stranger Things —, es una delicada animación en técnica stop-motion que transporta el espectador a través de los jardines de Friar Park, la finca de Harrison a Henley-donde-Thames, Oxfordshire.

Esta representación visual busca capturar el espíritu pacifista y espiritual de la canción, que llegó al número uno de las listas norteamericanas el 1973. Wolfhard ha expresado su emoción por haber participado en este proyecto: “Trabajar con la familia Harrison y dar vida a este video con un equipo de artistas canadienses ha sido un gran honor. George Harrison ha sido y continuará siendo una gran inspiración para mí”.

Dhani Harrison, hijo del músico y productor ejecutivo del video, ha destacado la sensibilidad y el talento de Wolfhard: “Es una de las personas más dulces y talentosas de su generación. Es la persona perfecta para dirigir un video que conecte la música de mi padre con una nueva generación”.

El videoclip ha sido producido por Nobody Told Me Studios y Tye Down Pictures, con Akash Jones como director de animación y un equipo de artistas que han trabajado meticulosamente en cada detalle, desde la escultura de títeres hasta la dirección artística y la fotografía. “Give Me Love (Give Me Peace donde Earth)” es una plegaria musical por la paz y la compasión, escrita en un momento de profunda introspección espiritual por Harrison.

El lanzamiento de este video no solo celebra el legado musical del ex-Beatle, sino que también ofrece una nueva manera de conectar con su obra a través del arte visual. Con este estreno, George Harrison continúa inspirando nuevas generaciones con su mensaje de paz, amor y conciencia espiritual, ahora envuelto en una nueva forma artística que honra su visión y sensibilidad.