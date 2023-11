Daviz Muñoz y Albert Adrià, los dos mejores cocineros del mundo por The Best Chefs Awards

Dabiz Muñoz se convierte en el mejor chef del mundo. Y no van ni una ni dos, sino 3 veces consecutivas. El cocinero del restaurante DiverXO, en Madrid, se ha llevado el premio gordo en la séptima edición deThe Best Chefs Awards.

La ceremonia se ha celebrado en Mérida, una ciudad mejicana del Yucatán. Muñoz se identifica por su fuerte personalidad en los fogones y una cocina especialmente innovadora.

Además, Dabiz Muñoz, creador del DiverXo, StreetXo y RavioXo, ha vuelto a revalidar el título en un ranking elaborado por los cocineros y profesionales del sector.





Daviz Muñoz, elegido mejor chef del mundo





Gran representación española en los The Best Chefs Awards

Lo siguen de cerca el catalán Albert Adrià del restaurante Enigma en Barcelona y la eslovena Ana Roš, de Hiša Franko, un establecimiento en Kobarid, Eslovenia. Adrià se ha llevado, además, un premio especial: el The Best Chef New Entry Award, que reconoce su fulgurante entrada en el podio.

En el top 10 también se encuentra Andoni Luis Aduriz, del restaurante Mugaritz, que aparece en la quinta posición, los tres chefs del Disfutar en la capital catalana, Mateu Casañas, Oriol Castro y Eduard Xatruch, que se encuentra en la séptima posición. Los sigue de cerca Joan Roca, de El Celler de Can Roca en octava posición.

En el ranking también figuran otros cocineros españoles, en el decimotercer lugar encontramos al chef Angel León, en el puesto vigésimo, encontramos a los hermanos Javier y Sergio Torres, de la Cocina Hermanos Torres de Barcelona, Eneko Atxa (26), Quique Dacosta (30), Diego Guerrero (42), Paco Roncero (60), Paco Morales (82). Y más lejos, en la posición 91, la propuesta de Les Cols d'Olot de Fina Puidgevall y Martina Puigvert han conseguido colarse en esta lista de los mejores 100 cocineros del mundo.

De hecho, España se ha consolidado como el país más influyente con 14 profesionales galardonados.

Esta clasificación incluye 31 nacionalidades y Europa es el continente con más representación (54 cocineros), seguido de América (24) y Asia (17).

Menciones especiales

Jordi Roca y Ferran Adrià han recibido distinciones especiales durante la gala de los premios. Los dos reconocidos profesionales catalanes han recibido una distinción. Por parte de Jordi Roca, que por segundo año ha recibido el galardón como mejor maestro pastelero, el The Best Chef Pastry Award, el cual ya recibió el 2019.









Ferran Adrià ha recibido una de las grandes ovaciones de la noche con el premio a la trayectoria, que revolucionó la gastronomía mundial con el restaurante elBulli. El chef del Hospitalet se ha erigido con el Best Chef Legend Award, que constata que el legado continúa siendo la fuente de inspiración para las nuevas generaciones de cocineros, ahora con el museo y espacio de reflexión, elBulli1843.

El origen

El 'The Best Chef Awards' es un proyecto lanzado por la neurocientífica polaca Joanna Slusarczyk y también el gastrónomo italiano Crisitan Gadau que da prioridad a los votos que realizan los cocineros a través de una lista que está centrada en chefs y basada en los votos de profesionales como cocineros, periodistas o foodies viajeros.