Álvaro Martín y María Pérez celebran un año después su oro en los Juegos Olímpicos en el #KM42: "Fue un éxito de la marcha española"
La pareja que consiguió el oro en la prueba de relevo mixto de marcha se sincera con José Luis Corrochano un año después de conseguir semejante hazaña.
En los últimos Juegos Olímpicos de París, España consiguió un total de 18 medallas: cinco de oro, cuatro de plata y nueve de bronce. Uno de esos metales de oro fue el conseguido por Álvaro Martín y María Pérez en la categoría de relevo mixto de marcha. La pareja española fue la más rápida en completar los 42.195 metros de los que constaba la prueba que comenzó en la Plaza del Trocadero y que terminó a pocos metros de la Torre Eiffel.
Nada más conseguir el oro, ambos atletas atendieron a Tiempo de Juego. María Pérez destacó lo difícil que fue para ellos conseguir esta medalla: "Gracias ninguna, creo que no ha sido fácil, todo el mundo daba esta medalla por hecho, pero hemos tenido que sufrir, pelear y disfrutar hasta el último minuto. Solo quería abrazar y decir que ya se ha terminado todo".
Álvaro Martín, por su parte, puso en valor el trabajo de su compañera. "Hemos vivido muchísimas cosas juntos. Nuestro primer Europeo en 2018, nuestro primer Mundial en 2023 y ahora nuestro primer Oro Olímpico. Han sido muchos abrazos, muchas cosas pasadas y es muy bonito no solo ganar uno si no compartirlo con una grandísima persona como es María", dijo.
Un mes más tarde de conseguir el oro en París y el bronce en los 20 kilómetros marcha, Álvaro Martín anunció su retirada y un año más tarde, recuerda junto a María en El Partidazo de COPE la medalla conseguida en París.
El natural de Llerena (Badajoz) todavía tiene recuerda lo logrado hace un año en la capital de Francia: "No fue solo la preparación que teníamos María y yo, sino también toda la gente que nos rodeaba, entre ellos nuestros amigos, nuestros familiares, nuestras parejas y también nuestros entrenadores José Antonio Carrillo y Jacinto Garzón. Yo dije en su momento que no era un éxito al que teníamos que ponerle un apellido, sino que era el éxito de la marcha española".
María por su parte no se acordó hasta que cogió el móvil: "No lo he pensado mucho hasta que he cogido el móvil y he visto la historia que ha puesto Álvaro en Instagram y la verdad pues que se añora".
"La medalla olímpica individual tiene un sentido diferente, pero sí que la colectiva era muy especial porque era la que nos faltaba a Álvaro y a mí. Esto fue cerrar un círculo de todo. Creo que es la mejor medalla que he podido ganar y que ganaré en mi vida", añadía María sobre el oro.