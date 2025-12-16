El control de los algoritmos provoca estrés y ansiedad a los trabajadores de las plataformas digitales

El trabajo en las plataformas digitales ,como por ejemplo las aplicaciones de reparto a domicilio o transporte de viajeros, genera estrés crónico, ansiedad, fatiga, agotamiento emocional y dificultad para desconectar. Así lo indica un estudio hecho por la Universitat Pompeu Fabra y el Instituto de Investigación del Hospital de Mar que concluye que este tipo de trabajo, en que quién organiza, asigna y controla el trabajo son algoritmos, afectan la salud y el bienestar porque los trabajadores se ven “atrapados en una rueda invisible” en que “cada esfuerzo para mejorar la situación refuerza el ciclo de precariedad”.

Dependencia disfrazada de emprendimiento

El análisis apunta que en estos trabajos “la dependencia se disfraza de emprendimiento” y que a menudo no son una elección de los trabajadores, sino una necesidad. El análisis remarca que la llamada flexibilidad laboral aparece en muchos casos como respuesta a una necesidad y no por elección voluntaria.

“Lejos de constituir una verdadera emancipación respecto al trabajo asalariado, la mayoría de los trabajadores de plataformas experimentan una autonomía restringida, caracterizada por la inseguridad contractual, la variabilidad de ingresos y el control algorítmico”, dice el estudio.

Nuevas formas de subordinación digital

Destaca que los algoritmos diseñados para optimizar la eficiencia de los procesos productivos acaban creando “nuevas formas de subordinación digital”. La asignación de tareas, la medida del rendimiento y la penalización de la inactividad, entre otros, crean un sistema en que “la incertidumbre se normaliza como precio de la libertad aparente”, subrayan los investigadores.

Toda esta estructura, concluye el estudio, tiene “consecuencias profundas” en la salud y bienestar de los trabajadores. “La exposición constante al control, la imprevisibilidad de los ingresos y la competencia generan estrés crónico, ansiedad y fatiga. El riesgo no es únicamente físico (accidentes, trastornos musculoesqueléticos o exposición a tóxicos, sino también psicosocial: pérdida de límites entre trabajo y vida personal, sensación de aislamiento, agotamiento emocional, inseguridad constante, dificultad para desconectar e imposibilidad de planificar el futuro”, afirman.

Crisis de la protección laboral moderna

El estudio se enmarca en el proyecto de investigación internacional Nuevos retos para la seguridad y la salud laboral en tiempo de transformación digital a Europa (GIG-OSH), desarrollado entre el 2022 y el 2025, en que han participado nueve instituciones de investigación de siete países europeos (Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Polonia, España, Suecia y el Reino Unido).

El análisis ha constatado que el trabajo en plataformas “ha puesto en crisis los supuestos básicos de la protección laboral moderna”, como por ejemplo la idea de un puesto de trabajo estable, la noción de empleador identificable y la distinción entre tiempo laboral y tiempo personal.

“La cuestión central ya no es solo como proteger los que trabajan en plataformas, sino como garantizar derechos y salud en un sistema productivo descentralizado y gestionado por los algoritmos”, concluye la iniciativa, que defiende que hay que “redefinir la gobernanza del trabajo desde un enfoque transdisciplinario que combine regulación, inspección, negociación colectiva y conocimiento científico”.

La investigación del proyecto GIG-OSH se ha hecho combinando análisis cuantitativos y cualitativas. Se han realizado encuestas a casi 4.000 trabajadores en los siete países analizados. En España en la primera oleada participaron 575 personas, de las cuales 186 hacían tareas presenciales y 388 trabajaban de forma remota.

También se han hecho entrevistas en profundidad a 124 trabajadores, una veintena en España, y 24 actores clave, como por ejemplo representantes sindicales y gubernamentales y gestores de plataformas. En España la investigación ha sido liderada por un equipo encabezado por los investigadores Joan Benach, de la UPF, y Mireia Julià, de la HMRIB.