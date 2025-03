¿Conoces el origen de la expresión "la arruga es bella"?

El autor de la saga de libros sobre curiosidades "Ya está el listo que todo lo sabe", etimológicos de las palabras, Alfred López, nos hace algo más sabios al dar respuesta a las preguntas sobre enigmas u orígenes que utilizamos.

El término bobalicón alude a un ser falto de entendederas

¿De dónde proviene del término ‘bobalicón’?

El término ‘bobalicón’ aparece en el diccionario de la RAE como un aumentativo coloquial de ‘bobo’, pero no es una incorporación reciente.

Ya figuraba en el Diccionario de Autoridades de 1726, donde se indicaba que era una voz vulgar equivalente a ‘bobazo’ o ‘bobalías’, usadas para describir a alguien muy bobo, es decir, necio o de escaso entendimiento.

La palabra ‘bobo’ proviene del latín balbus, que aludía a personas con problemas en el habla, como balbucear o tartamudear.

En la antigüedad, se asociaba erróneamente la tartamudez con la falta de intelecto, ingenuidad o retraso mental. Aunque algunas fuentes afirman que ‘bobo’ deriva de ‘baba’, en alusión a la salivación excesiva atribuida a esas personas, esta explicación es incorrecta.

Los bares clandestinos estuvieron en auge durante la ley seca de los Estados Unidos

¿Cuál es el origen del término ‘clandestino’?

El término "clandestino" se refiere a lo que se realiza en secreto, oculto, fuera de la ley o de manera ilegal.

También describe a individuos que se encuentran en un lugar sin autorización.

Ejemplos incluyen "imprenta clandestina", "restaurante clandestino" o "venta clandestina". Su origen está en el latín clandestīnus, compuesto por clam (secreto), dies (día) e intus (interior), y significaba "el que se esconde durante el día".

En la antigüedad, se asociaba lo clandestino con actividades nocturnas, ocultas de la vista pública.

Además, el término ha sido sinónimo de "anónimo" y aparece en expresiones como "matrimonio clandestino", que aludía a uniones realizadas fuera de los ritos religiosos o legales habituales, sin la presencia de sacerdotes, jueces ni testigos, o entre personas de diferentes confesiones religiosas.

La "arruga es bella" ya se refiere a autenticidad y belleza

El origen de la expresión ‘La arruga es bella’

La expresión "La arruga es bella" es ampliamente usada para resaltar que, pese al paso del tiempo y la aparición de arrugas, seguimos siendo atractivos, destacando una belleza natural ligada a la madurez.

Sin embargo, su origen no tiene relación con el envejecimiento, sino con una campaña publicitaria de 1982 del diseñador Adolfo Domínguez.

El lema, ideado por el publicista Luis Carballo Taboada, promovía una colección de ropa de lino, un tejido que se arruga fácilmente.

La idea era transmitir que, aunque las prendas no estuvieran perfectamente planchadas, quienes las usaran seguirían luciendo elegantes, convirtiendo el lino en una "segunda piel".

La frase trascendió su propósito original, arraigándose en el lenguaje cotidiano con un nuevo significado vinculado a la aceptación de las arrugas del cuerpo como símbolo de belleza y autenticidad, ampliando su alcance y resignificándose con el tiempo.

algunas frases publicitarias que hicieron historia

La publicidad no solo vende productos, también deja huella en la cultura popular. A lo largo de los años, algunas campañas han logrado lo impensable: que sus frases se convertirán en parte del lenguaje cotidiano. Aquí te presentamos algunas de las más icónicas.

1. "Simplemente hazlo" – Nike (1988)

Lo que comenzó como un simple eslogan motivacional de la marca deportiva Nike, inspirado en las últimas palabras de un condenado a muerte, se transformó en un grito de guerra para atletas y soñadores de todo el mundo. Hoy, "Just Do It" es sinónimo de determinación y éxito.

2. "Porque yo lo valgo" – L'Oréal (1971)

Creada en plena revolución feminista, esta frase empoderadora de L'Oréal no solo vendió productos de belleza, sino que cambió la forma en que las mujeres se veían a sí mismas. Se convirtió en un símbolo de autoestima y confianza.

3. "¿Dónde está la carne?" – Wendy's (1984)

Una de las frases más famosas de la publicidad estadounidense. Usada para burlarse de la competencia y resaltar la calidad de sus hamburguesas, se convirtió en una expresión común para cuestionar la autenticidad de cualquier cosa.

4. "Red Bull te da alas" – Red Bull (1997)

Más que un simple eslogan, esta frase se volvió parte de la cultura juvenil y extrema, asociándose con energía, velocidad y deporte de alto riesgo. Aunque la marca tuvo que aclarar que no da alas literalmente, la frase sigue siendo un referente del marketing moderno.

5. "Yo soy tu padre" – Star Wars (1980, adaptada a publicidad)

Aunque originalmente es una de las frases más icónicas del cine, fue utilizada en múltiples campañas publicitarias, desde juguetes hasta comida rápida. Su impacto cultural la convirtió en una referencia fácil para conectar con el público.

La publicidad ha demostrado que un buen mensaje no solo vende, sino que puede inmortalizarse en la memoria colectiva. ¿Recuerdas alguna otra frase que haya trascendido su campaña original?