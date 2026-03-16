Uno de cada cinco españoles ya es víctima de una ciberestafa con pérdidas económicas

La ciberdelincuencia se ha consolidado como una de las principales amenazas para los ciudadanos en el entorno digital. Así lo confirma el último informe sobre ciberseguridad de la Asociación Española de Banca (AEB), que revela un dato alarmante: uno de cada cinco españoles, concretamente el 17,6% de los encuestados, reconoce haber sido víctima de una ciberestafa que le ha ocasionado pérdidas económicas. El estudio detalla que la modalidad más común de este tipo de fraudes son los cargos no autorizados en la tarjeta bancaria, sufridos por un 52,5% de los afectados. Le siguen las estafas relacionadas con una compra online fraudulenta (36,4%) y los engaños que llevaron a la víctima a pagar por error a los ciberdelincuentes (17,1%).

Aunque la mayoría de las cuantías estafadas, un 39,6%, no superaban los 100 euros, el informe de la AEB pone de manifiesto la existencia de casos mucho más graves. Un 1,3% de las víctimas declara haber perdido más de 10.000 euros, lo que evidencia el potencial destructivo de estos ataques. Esta situación ha elevado la percepción de peligrosidad de los ciberataques, que los encuestados sitúan en una media de 8,9 sobre 10, un aumento significativo frente al 8,3 del año 2023. A pesar de ello, solo seis de cada diez personas creen que es 'muy' o 'bastante' probable que sufran personalmente un ataque con consecuencias económicas.

Las llamadas fraudulentas, una amenaza en auge

El informe, elaborado tras realizar 3.956 entrevistas, también analiza la evolución de las amenazas percibidas por los ciudadanos. Mientras que un 65,4% de los encuestados afirma haber recibido mensajes sospechosos con enlaces fraudulentos o archivos dudosos, una cifra ligeramente inferior al 73,1% de 2023, hay una modalidad que ha experimentado un crecimiento notable. Las llamadas telefónicas de suplantación de identidad, en las que los delincuentes se hacen pasar por entidades bancarias, empresas conocidas o instituciones públicas, han aumentado del 42,4% al 49%. Por el contrario, los contactos no solicitados de desconocidos a través de redes sociales han disminuido casi nueve puntos, pasando del 34,6% al 25,1%.

Ante una estafa, la reacción mayoritaria es la de denunciar. El 81,8% de las personas afectadas ha presentado una denuncia tras sufrir el fraude. La primera puerta a la que llaman es, en la mayoría de los casos, la de su propia entidad bancaria, a la que acude el 85,1% de los denunciantes. En segundo lugar se encuentran los cuerpos y fuerzas de seguridad, donde denuncia el 71% de las víctimas. El estudio también apunta a un perfil concreto, indicando que la mayoría de las denuncias las presentan mujeres de edad avanzada.

Usuario pagando con el móvil

La banca, el actor que genera más confianza

A pesar de ser el epicentro de muchas de estas estafas, el sector bancario es, paradójicamente, el que mayor confianza genera entre los españoles para protegerlos. Un 28,3% de los ciudadanos considera que los bancos son las instituciones más preparadas para hacer frente a las ciberestafas, muy por delante de los cuerpos de seguridad (18,8%) y las grandes empresas tecnológicas (14%). Esta percepción se refuerza en el ámbito de la comunicación, ya que el 43% de los encuestados cree que los bancos son los que mejor informan sobre riesgos de ciberseguridad, una cifra muy superior a la de los cuerpos de seguridad (18,8%) o los medios de comunicación (14%).

Esta confianza se traduce en una valoración notablemente positiva de la labor del sector. Los encuestados otorgan una nota media de 7,1 sobre 10 a la capacidad de los bancos para proteger los datos personales. Esta calificación supera a la de las instituciones públicas (6,9), las plataformas de compra por internet (6,2), los servicios de streaming (5,5) y, especialmente, a las redes sociales, que apenas logran un 4,8. Según el informe de la patronal, esta percepción positiva está directamente ligada a la experiencia con la banca digital, donde la mayoría de los clientes siente que su entidad se preocupa activamente por la seguridad de su información.

Contraseñas débiles y la fortaleza de Bizum

Sin embargo, el informe desvela una peligrosa contradicción entre la confianza depositada en la banca y los hábitos de seguridad personales de los usuarios. Un preocupante 52,5% de la ciudadanía reconoce no haber cambiado nunca sus contraseñas, una de las prácticas más básicas y esenciales para la protección de las cuentas. Esta falta de higiene digital contrasta fuertemente con el elevado sentimiento de seguridad al operar con la banca digital, que alcanza un 79,7%. Parece existir una brecha entre la seguridad que proveen las entidades y la responsabilidad que asumen los propios clientes.

Dentro de las operativas digitales, hay un claro ganador en cuanto a la confianza del usuario. El envío de dinero a otra persona a través de Bizum es la operación con la que los españoles se sienten más seguros, con un 49,7% de respaldo. Este sistema de pago instantáneo se sitúa muy por encima de otras opciones tradicionales, como los pagos con tarjeta (15,8%) o las transferencias bancarias realizadas desde la aplicación móvil (11,5%). La sencillez y la percepción de control que ofrece Bizum parecen ser claves en su éxito y en la tranquilidad que transmite a sus usuarios.