Cataluña recibe 2,3 millones de turistas extranjeros en julio, un 1,2% menos que el año pasado

La llegada de turistas extranjeros se ha frenado ligeramente en julio respecto del año pasado. Cataluña recibió 2.352.229 turistas extranjeros, un 1,2% menos que el 2024 (2.379.950), según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Ahora bien, a pesar del descenso observado en un mes de plena temporada alta turística si se tiene en cuenta el acumulado de los siete primeros meses del año, la llegada de visitantes extranjeros continúa batiendo récords. Desde que empezó el año han visitado Cataluña 11.603.806 turistas internacionales, un 1,14% más que el 2024 y la cifra más alta de la serie histórica, que arranca el 2016. En julio, las pernoctaciones bajaron un 0,01%, hasta las 14.294.181; y el gasto por persona fue de 229 euros, un 4,2% más que hace un año.

Estancias de seis días de media

De media, los visitantes que llegaron a Cataluña se estuvieron 6,1 días, un 2% más que hace un año, y el gasto global por turista durante la estancia se llegó hasta los 1.398 euros, un 6,5% anual más.

Las pernoctaciones son de 6 días de media

Según los datos de la Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) publicadas este lunes, en julio, Cataluña fue el segundo destino principal de los visitantes extranjeros, con una cuota del 21,3% del total. Es decir, prácticamente uno de cada cinco turistas que llegaron a España lo hicieron en Cataluña. En primer lugar del ranking se situaron las Baleares, con un 23,3% del total. De hecho, recibieron un 1% más de turistas que hace un año.

Cataluña, principal destino de españa para los extranjeros

Resalta que en el acumulado de los siete primeros meses del año Cataluña es la comunidad de España qué más turistas recibió, más de 11,6 millones. Detrás se situaron las Canarias, con 9,1 millones de llegadas, y las Baleares, con nueve millones.

En cuanto a gasto, Cataluña ocupó la segunda posición del ranking y concentró un 18,2% del total, detrás de las Canarias (con el 18,5% del total) y seguida de las Baleares, con el 15,3%.