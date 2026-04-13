Cantar en un coro para reducir el estrés: la innovadora fórmula de la universidad que cuida a sus empleados

En un entorno laboral donde el estrés y la sobrecarga son cada vez más comunes, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha puesto en marcha una iniciativa pionera para cuidar el bienestar de su comunidad. Se trata de “Art i Benestar”, un proyecto que utiliza el canto coral como herramienta para reducir el estrés y mejorar la salud emocional de todo el personal.

La iniciativa, que ya va por su segunda edición, reúne semanalmente a profesores, personal de administración y técnicos en un coro comunitario donde no hace falta experiencia previa, solo ganas de participar y formar parte de un colectivo. Detrás de este proyecto se encuentra Laia Serra, profesora de la Facultad de Educación de la UAB y una de sus principales impulsoras.

Un espacio para toda la comunidad universitaria

Una de las claves del éxito de este coro comunitario es su carácter inclusivo y abierto. "Los participantes son todas las personas que estén trabajando de cualquier forma en la UAB", explica Laia Serra. No es necesario saber cantar ni tener formación musical, lo que ha derribado barreras y animado a muchos a unirse. De hecho, el proyecto ha experimentado un crecimiento notable desde su primera edición piloto. Actualmente, el coro cuenta con unas cincuenta y cinco personas, una cifra que supera con creces los inicios y demuestra el interés generado en el campus.

El punto de inflexión fue el concierto de clausura de la primera fase. "Mucha gente vino al concierto de la fase piloto y allá fue un gran boom. Fue un concierto muy bonito donde mostramos el proceso, el trabajo que habíamos hecho durante las primeras sesiones", relata Serra. Aquella actuación pública sirvió de escaparate y animó a muchos que al principio se sentían inseguros. Comprendieron que era "un espacio donde todas las personas, con cualquier tipo de formación, podían formar parte de un acto colectivo donde, a través de las artes, se trabajan cuestiones como la inclusión, la emocionalidad, la voz y la respiración".

Cantar en un coro aporta bienestar personal

La idea fundamental del proyecto es el poder de lo colectivo. No se trata de una actividad individual, sino de "contribuir al bienestar personal a través de una implicación creativa y colectiva", señala la profesora. El objetivo es que cada individuo sienta que su voz forma parte de un conjunto, de un todo más grande. En las sesiones no solo se canta, sino que también se trabaja con el movimiento y la interacción, explorando cómo la música y la expresión artística pueden fortalecer los lazos sociales y generar un sentimiento de pertenencia.

Estas prácticas tienen un impacto evidente y los datos nos lo están mostrando"

Una investigación con resultados prometedores

El proyecto "Art i Benestar" no es solo una actividad lúdica, sino también una investigación-acción rigurosa. En ella colaboran la Facultad de Educación y la Facultad de Psicología de la UAB para medir científicamente el impacto de la iniciativa. La metodología es exhaustiva: los investigadores evalúan el estado de los participantes al inicio y al final del proyecto, además de realizar mediciones rápidas antes y después de cada sesión de canto. De esta forma, se recopilan datos precisos sobre la evolución de su bienestar.

Los resultados de la fase piloto inicial ya arrojaron luz sobre los beneficios del coro. Según Laia Serra, fueron "muy prometedores y nos indican que la práctica musical colaborativa puede tener un impacto significativo en el bienestar emocional". Además de la reducción del estrés, se observaron mejoras en "la percepción del apoyo social, el sentimiento de pertenencia y la generación de vínculos". Laia Serra lo confirma: "Estas prácticas tienen un impacto evidente y los datos nos lo están mostrando". Estas conclusiones preliminares han sido el motor para consolidar y expandir el proyecto en su segunda edición.

Universitat Autònoma de Barcelona

La idea es que esto no se quede aquí, porque el estrés no es algo puntual"

Un modelo con vocación de permanencia y expansión

El éxito de la iniciativa en la UAB ha trascendido sus muros. El modelo se está replicando ya en otras dos instituciones catalanas, la Universitat de Lleida y la Universitat de Girona, que se han sumado a esta segunda fase del proyecto. Se trata, por tanto, de un proyecto colaborativo interuniversitario que busca validar los beneficios del canto coral en diferentes entornos académicos. El trabajo se está realizando de forma conjunta, compartiendo metodologías y objetivos para consolidar los resultados.

La ambición de sus impulsores es que el coro comunitario deje de ser un proyecto puntual para convertirse en una actividad permanente. "La idea es que esto no se quede aquí, porque el estrés o la sensación de que vamos sobrepasados no es algo puntual en la vida, sino que se alarga en el tiempo", argumenta Laia Serra.

Disponer de un espacio constante para "respirar, escucharnos, mirarnos y formar parte de un colectivo" no solo beneficiaría a las personas, sino también a la propia institución, fomentando un ambiente de cuidado y acompañamiento mutuo a través de las prácticas artísticas colaborativas.

El proyecto sigue su curso y los resultados definitivos están cada vez más cerca. La segunda fase en la UAB culminará próximamente con el concierto final, lo que permitirá obtener datos consolidados desde el mes de septiembre. Las otras dos universidades finalizarán su parte en mayo, por lo que se espera que durante el mes de junio se puedan presentar los resultados definitivos de esta innovadora investigación que pone la música y el arte en el centro del bienestar laboral.