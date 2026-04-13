La Fiscalía exige hasta ocho años y medio de prisión para los acusados de la 'Tragedia de Atalayas' de Murcia

La Fiscalía pide ocho años y medio de cárcel para los principales acusados del incendio de las discotecas Teatre y Fonda Milagros de Murcia. El incidente, que ocurrió en la madrugada del 1 de octubre de 2023, se cobró 13 víctimas mortales.

La magistrada de la plaza número 3 del tribunal de instancia de Murcia, la responsable del proceso, ha recibido del Ministerio Público el escrito con las conclusiones provisionales donde se solicita sentar en el banquillo hasta a siete personas.

Los acusados son: Juan Inglés Rojo, administrador de Teatre; Marco Martínez, administrador de hecho del local; Eva María Martínez, responsable de Teatre; Carlos R., el organizador de la fiesta 'We Are Remember' que se celebraba esa noche en Teatre; Alfonso G., el dueño de la máquina de fuego frío que presuntamente originó el fuego; y el ingeniero que se encargó de elaborar el proyecto para dividir la nave industrial sobre la que se levantaban ambos locales, José F.B.

El abogado representante de algunos familiares de las víctimas, José Manuel Muñoz, se ha sumado a estas reclamaciones, aunque ha lamentado que no se hayan solicitado responsabilidades municipales.

Por su parte, Francisco Javier Verdú, el abogado de uno de los acusados, argumenta que "no todas las responsabilidades son iguales". Y continuarán con el proceso de recurso ya que considera que la acusación de falta grave puede ser excesiva en el caso de algunos de los acusados.

La tipificación de su conducta sería distinta y, lógicamente, su grado de responsabilidad penal también" Francisco Javier Verdú Abogado

El incendio ocurrido en la madrugada del 1 de octubre de 2023 en las discotecas Teatre y Fonda Milagros se saldó con 13 fallecidos y decenas de heridos. El fuego, que se inició en el primer piso del local Fonda Milagros se transfirió rápidamente a la discoteca Teatre.

El incendio fue provocado por máquinas de chispas de fuego frío que prendieron fuego al techo del local que avanzaron tan deprisa que no hubo oportunidad para extinguirlo a tiempo.