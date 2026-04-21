Un camión accidentado provoca el enésimo caos en la AP7 dirección Barcelona

Un nuevo accidente en la AP-7, esta vez a la altura de Santa Oliva, ha vuelto a poner de manifiesto la fragilidad de esta infraestructura. Un camión en Santa Oliva dirección Barcelona volcó y cortó el sentido de la marcha dirección Barcelona. Un caos.

Los Mossos han tenido que realizar un vaciado de vehículos, el paso alternativo de la N-340 y la C-32, - de pago-, 8 kilómetros de colas desde Creixell, y hasta el mediodía no se ha restablecido parcialmente la circulación en este punto.

Primero se ha retirado el camión y luego se ha limpiado la zona afectada. Una situación habitual, cada accidente bloquea la via, y si el implicado es unm camión el colapso es de muchas horas. El tramo de Catalunya, con más de 270 kilómetros y desde la gratuidad de 2021, 40.000 vehículos ligeros pasan diariamente por la vía, conmpartiendo espacio con los camiones, que tienen esta ruta dirreción Francia y otros paises europeos.

El secretario general de l`Associació de Transportistes de Catalunya, Carles Folqui, ha denunciado la situación de una autopista por la que circulan 20.000 camiones diarios, convirtiéndola en una de las principales vías de transporte de mercancías de España y un corredor clave hacia Europa.

Una vía insuficiente para los 60.000 vehículos que pasan diariamente por la AP-7

Según Carlos Folqui, la AP-7 "se ha quedado absolutamente insuficiente" para absorber el enorme volumen de tráfico que soporta. La retirada de los peajes ha provocado un aumento de los vehículos privados, lo que, sumado al intenso tráfico de mercancías, hace que la vía no sea operativa. Esta situación provoca constantes congestiones y retenciones, agravadas por cualquier incidente.

Muchas inversiones públicas lamentablemente nunca llegan" Carlos Folchi Secretario general de l`Associació de Transportistes de Catalunya

El tren, una alternativa residual para el transporte de mercancias con un 2% del total

El diagnóstico del problema es claro, pero las soluciones no llegan. Una de las alternativas, el transporte ferroviario de mercancías, tiene un peso casi testimonial en la economía. "El transporte de mercancías por ferrocarril tiene un impacto muy pequeño en nuestra economía, estamos hablando de que solo un 2% de las mercancías circulan por tren", lamenta Folqui. El sector aboga por un modelo de transporte intermodal que combine carretera, tren y transporte marítimo, pero para ello se requieren "muchas inversiones públicas que lamentablemente nunca llegan".

Ante la "desinversión estructural", Folqui reclama una acción política coordinada. "Aquí lo que hace falta es un pacto de Estado entre todas las administraciones", ha afirmado, señalando la responsabilidad tanto de la Generalitat de Catalunya como del Gobierno de España. El objetivo es alcanzar un acuerdo para ejecutar las infraestructuras necesarias que impulsen el desarrollo económico y pongan fin a una problemática que se arrastra desde hace años.