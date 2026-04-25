Copla y electrónica: la revolución musical que Laura Gallego comienza tras la Feria de Abril

La cantante Laura Gallego y el director de Icónica Santa Lucía Sevilla Fest, Javier Esteban, han presentado sus ambiciosos proyectos en una entrevista en el programa 'Herrera en COPE MÁS Sevilla' desde el Real de la Feria de Abril. Gallego ha anunciado un innovador espectáculo que fusiona la copla con la música electrónica, mientras que Esteban ha celebrado el éxito rotundo del festival, que se consolida como un referente musical a nivel internacional.

00:00 Volumen Cerrar Herrera en COPE MAS Sevilla Laura Gallego en la caseta de COPE Sevilla en la Feria de Abril

La revolución de la copla

Laura Gallego, quien actualmente cosecha un gran éxito con su espectáculo 'La última folklórica', con el que está "arrasando" y agotando entradas en plazas como el Coliseo de Barcelona o la Zarzuela de Madrid, ha decidido dar un paso más allá. "Como tampoco sabemos estarnos quietos, pues ahora tenemos proyectazos maravillosos", ha afirmado la artista. Su nueva propuesta es "un show preciosísimo mezclando la copla con música electrónica, con un derroche de energía, de baile, de alegría", con el que busca "revolucionar un poco la copla" y añadir su "granito de arena en la historia" del género.

Este nuevo formato, más "desenfadado o mucho más petardo", como a ella le gusta llamarlo, comenzará su gira cuando llegue el calor y tiene previsto pasar por Sevilla. Una de las primeras paradas será en mayo en el Fulanita Fest. Gallego ha explicado que este proyecto le permite tener una "doble vertiente", compaginando estos conciertos más veraniegos con sus actuaciones más formales en teatros durante el resto del año.

La copla pega con todo, nos lo podemos pasar bien con cualquier tipo de música" Laura Gallego

La artista ha recordado su actuación en el Orgullo de Sevilla del año pasado como un punto de inflexión que le dio la oportunidad de mostrar a nuevas generaciones y a otros públicos que la copla no es un concepto anticuado. "Me dio la oportunidad de enseñarle también a los jóvenes o a los consumidores de otros géneros musicales que la copla pega con todo, que nos lo podemos pasar bien con cualquier tipo de música", ha señalado Gallego, destacando que ofrece "un producto maravilloso, con un equipazo increíble que hay detrás creándolo, y que es apto para todos los públicos".

COPE SEVILLA Copla y electrónica: la revolución musical que Laura Gallego comienza tras la Feria de Abril

Icónica, un referente nacional

Por su parte, Javier Esteban ha expresado su satisfacción por el éxito de Icónica Santa Lucía Sevilla Fest. "Hemos conseguido un cartel que creo que va a quedar para la posteridad y va a ser historia de la de la música, no solo a nivel Sevilla, sino a nivel nacional", ha comentado. Las ventas, según Esteban, "van espectaculares" y sitúan al festival como un posible líder de asistencia en España este año.

Este año posiblemente seamos el evento musical a nivel nacional con más asistentes" Javier Esteban

Esteban ha recordado los inicios del proyecto, cuando muchos no creían que fuera posible organizar un evento de tal magnitud en el verano sevillano. "La propia familia, mis amigos me decían, tú estás loco, ¿quién va a venir a Sevilla en verano?", ha confesado. Sin embargo, el festival ha logrado "que Sevilla desestacionalice un poco el tema del turismo y el verano", atrayendo a público que vuelve de la playa para disfrutar de los conciertos en el entorno privilegiado de la Plaza de España y el parque de María Luisa.

Nuevos proyectos para Sevilla

Además de Icónica, Esteban está detrás de otros proyectos en la ciudad. Uno de ellos es Insólito Fest, que lleva la música a salas más íntimas, y el otro es la recuperación de la casa natal de Velázquez. Este último busca devolver a Sevilla "esa figura que es internacionalmente y mundialmente conocida", de forma similar a lo que Málaga ha hecho con Picasso.

Ha destacado la importancia de que Velázquez no solo nació en Sevilla, sino que "aprendió a pintar aquí, estuvo hasta los 21 años", y que la famosa luz de sus obras "la aprendió aquí". Este proyecto, que ya atrae a un turismo interesado en "conocer la luz de Sevilla para entender la pintura de Velázquez", tiene previsto ver la luz a finales de 2027.