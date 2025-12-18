COPE
Apartur recurrirá a los tribunales la iniciativa municipal para limitar los pisos turísticos

Jordi Valls: "Apartur está hablando todo el día de ilegalidades pero no habla del foco del problema"

Varias personas con maletas en el centro de Barcelona
Varias personas con maletas en el centro de Barcelona

Carlos Losada

Barcelona - Publicado el - Actualizado

1 min lectura1:17 min escucha

La Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) ha anunciado este jueves que presentará un recurso contencioso-administrativo contra la iniciativa del Ayuntamiento de fomentar la prohibición de pisos turísticos entre las comunidades de vecinos.

Apartur considera que esta estrategia, llevada a cabo en colaboración con la Cambra de Propietat Urbana y el Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, "excede el marco de competencias municipales", indica en un comunicado.

Asimismo, señala que "vulnera principios de seguridad jurídica y afecta a actividades económicas legalmente autorizadas", como es el caso de los apartamentos turísticos, por lo que reclama al juzgado que declare la nulidad del acuerdo y del convenio.

Edificio de viviendas en la ciudad de Barcelona

AYUNTAMIENTO  

En declaraciones a los medios este jueves, el teniente de alcalde de Vivienda de Barcelona, Jordi Valls, ha lamentado la actitud de Apartur que, a su juicio, "está hablando todo el día de ilegalidades pero no habla del foco del problema".

En concreto, Valls ha recordado que algunos pisos turísticos "generan problemas de convivencia" y que lo único que intentan des del consistorio es reforzar el sistema democrático de las comunidades de vecinos respecto a si quieren actividades turísticas.

Asimismo, ha pedido a la asociación "posicionarse en este tipo de cosas" y no presentar demandas y denuncias constantemente, en sus palabras, ya que aunque hay gente que puede entender los pisos turísticos, hay gente que no está dispuesta a convivir con ellos.

