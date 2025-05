La ansiedad tiene tonalidad e identificarla con un color puede ayudarte a controlarla: ¿De qué color es tu estrés?

Barcelona - Publicado el 14 may 2025, 14:37 - Actualizado 14 may 2025, 14:46

El estrés está por todos lados hoy en día, ¿no? Es como si nadie pudiera escapar de él. La Organización Mundial de la Salud dice que más de 300 millones de personas en el mundo lidian con estrés o ansiedad, y la cosa va en aumento.

Entre el trabajo, el dinero, las noticias que no paran y el celular que no deja de sonar, no es raro que estemos todos un poco al límite.

Pero, ¿sabías que algo tan simple como los colores puede ayudarte a bajar el estrés?

¿Por qué estamos tan estresados?

Si sientes que el estrés está en todos lados, no estás solo. En los últimos años, los niveles de estrés han subido como espuma.

La pandemia de COVID-19 no ayudó: el encierro, el miedo a enfermarte, los problemas de plata... todo eso dejó huella.

Y aunque ya pasó lo peor, ahora tenemos otros rollos: el trabajo que exige más, las redes sociales que te bombardean con comparaciones y la sensación de que nunca hay tiempo para nada.

Un dato heavy: más del 70% de los adultos en países como el nuestro dicen que viven estresados todo el tiempo. Y no solo los grandes; los jóvenes también están en la misma. Según la American Psychological Association, en 2024 los adolescentes están tan estresados como los adultos, algo que antes no se veía.

Entre los exámenes, el qué dirán en Instagram y la presión de "qué voy a hacer con mi vida", no es de extrañar.

Cuando el estrés se vuelve un problema serio

El estrés no es solo sentirte agobiado; puede hacerte pelota el cuerpo y la mente. Cuando estás estresado, tu cuerpo entra en modo "peligro" y empieza a soltar cortisol y adrenalina como si estuvieras huyendo de un león. Si eso pasa de vez en cuando, no hay drama, pero si es todos los días, prepárate para problemas como:

Corazón en riesgo: El estrés sube la presión y el colesterol, y eso puede terminar en un infarto o algo más duro.

Problemas de panza: ¿Te duele el estómago o tienes colitis? El estrés puede estar detrás.

Cabeza complicada: Ansiedad, depresión o incluso estrés postraumático pueden aparecer si no le pones freno.

Defensas bajas: El cortisol debilita tu sistema inmunológico, y te enfermas de cualquier cosa.

No dormir: Si das vueltas en la cama y no puedes apagar la cabeza, el estrés probablemente está saboteando tu sueño.

El estrés no es ninguna tontería. Si no lo manejas, puede meterte en un lío grande.

Los colores como tus nuevos mejores amigos

Ahora viene la parte interesante: los colores. Sí, esos que ves todos los días pueden ayudarte a calmar la mente.

Esto no es algo nuevo; los egipcios y los chinos ya usaban colores para sanar hace siglos. Hoy, la psicología los está redescubriendo como una forma de bajar el estrés y la ansiedad.

Se llama cromoterapia, y aunque suena fancy, es súper simple: los colores afectan cómo te sientes.

Aquí va un resumen de cómo funcionan algunos colores:

Azul: Es el rey de la calma. Mirar algo azul (o imaginar un cielo despejado) puede bajar tu ritmo cardíaco y hacerte sentir en paz. Ideal para cuando estás a mil.

Verde: Te conecta con la naturaleza. Estar en un parque o rodearte de verde baja el cortisol y te da una sensación de "todo va a estar bien".

Amarillo: Es alegre y te levanta el ánimo, pero ojo, demasiado puede ponerte más nervioso. Úsalo con moderación.

Rojo: Este es intenso. Puede darte energía, pero si ya estás ansioso, mejor evitarlo porque te puede acelerar más.

Blanco: Transmite paz y limpieza, pero si es mucho, puede sentirse frío o impersonal. Combínalo con otros colores para un efecto relajante.

¿Cómo se usa esto?

Los psicólogos a veces te piden que imagines un lugar con colores que te calmen, como un mar azul o un bosque verde.

También pueden decorar sus consultorios con tonos relajantes o usar arte terapia, donde tú eliges colores para expresar lo que sientes. Es una forma de sacar lo que llevas dentro y, de paso, relajarte.

¿Funciona de verdad?

No te voy a mentir: la cromoterapia no es la cura para todo. Hay estudios, como uno de 2023 en el Journal of Alternative and Complementary Medicine, que dicen que los colores relajantes pueden reducir la ansiedad en un 20-30% en algunas personas.

Pero no a todos les funciona igual. Depende de tu personalidad, tu cultura (por ejemplo, en algunos países el blanco se asocia con la muerte, no con paz) y de cuánto estrés tengas. Si estás lidiando con algo heavy, como ansiedad severa, vas a necesitar más que colores: terapia, ejercicios de respiración o incluso medicación.

Lo bueno es que los colores son un complemento súper accesible. No necesitas gastar una fortuna ni ser un experto para probarlos.

Cambia el fondo de tu celular a un tono azul, pinta una pared de verde suave o dibuja con colores que te hagan sentir bien. Pequeños cambios pueden marcar la diferencia.

El estrés es como esa visita que no se va nunca, y si no lo manejas, puede dejarte hecho un desastre.

Por suerte, la psicología está encontrando formas creativas de ayudarnos, y los colores son una de ellas. No van a solucionar todos tus problemas, pero pueden ser como un abrazo visual cuando más lo necesitas.

En un mundo que no para de correr, tomarte un momento para rodearte de azul, verde o lo que te dé paz es un regalo que te puedes dar.

Así que, ¿por qué no pruebas? Pinta tu mundo de colores y dale un respiro a tu mente.