El motor del campo subtropical: así funciona la oficina que asesora a 17 pueblos de Granada
La Oficina Comarcal Agraria de Motril se convierte en un pilar para el sector tras su remodelación, atendiendo a casi 18.000 hectáreas de cultivo
Motril - Publicado el
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El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha puesto en valor el trabajo de las oficinas comarcales agrarias (OCA) de Andalucía, a las que ha definido como un elemento clave en las zonas rurales. El consejero ha destacado el papel de la oficina de Motril, que cuenta con once trabajadores para asesorar y formar al sector agrario de 17 municipios de la costa granadina. "Suponen el punto de encuentro entre la administración y los agricultores y ganaderos y han adquirido un papel muy importante tras el tren de borrascas que ha afectado a Andalucía este pasado invierno", ha afirmado.
Suponen el punto de encuentro entre la administración y los agricultores y ganaderos"
Consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural
Un servicio esencial para el sector
Los agricultores y ganaderos acuden a estos centros para recibir formación, información y asesoramiento, además de realizar registros y diferentes trámites, muchos de ellos relacionados con las ayudas al sector. Fernández-Pacheco ha detallado la dimensión de esta red de atención: "Actualmente son 60 las oficinas comarcales agrarias repartidas por el territorio andaluz con 900 profesionales que trabajan para atender las necesidades del sector primario en Andalucía".
Durante su visita a las instalaciones remodeladas de la OCA de Motril, el consejero ha agradecido a la alcaldesa, Luisa García, su colaboración en el desarrollo de la agricultura, la ganadería y la pesca en la zona. La oficina da servicio a los municipios de Albondón, Albuñol, Almuñécar, Gualchos, Ítrabo, Jete, Lentegí, Los Guájares, Lújar, Molvízar, Motril, Otívar, Polopos, Rubite, Salobreña, Sorvilán y Vélez de Benaudalla.
Potencia agrícola y ganadera
La Costa Tropical granadina se caracteriza por un microclima subtropical que favorece principalmente el cultivo de chirimoyos, aguacates, mangos, tomates y pepinos. La comarca cuenta con casi 18.000 hectáreas de terreno cultivable de regadío, donde también prosperan otros cultivos como almendros y olivos de almazara.
Aunque la agricultura es el motor principal, el sector ganadero también tiene presencia con un censo de 13.000 rumiantes, 42.000 aves y 8.500 colmenas, con el ganado caprino como líder en producción. Por su parte, la acuicultura es una actividad estratégica centrada en la cría de dorada y lubina.
El tejido productivo se completa con 115 actividades agroindustriales. De ellas, casi el 60% se dedica a la manipulación y envasado de frutas, hortalizas, flores y plantas ornamentales, lo que demuestra la fortaleza de la cadena de valor agrícola en la región.
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