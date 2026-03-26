Gobierno y regantes del Guadalfeo acercan posturas para desbloquear la financiación del desglosado 3 de Rules

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, y la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo han mantenido una reunión este jueves para 'aclarar discrepancias' sobre la financiación del desglosado 3 de las canalizaciones de la presa de Rules. El encuentro se produce después de que los regantes, presididos por Maximino Prados, mostraran su malestar por unas declaraciones previas del subdelegado.

Acuerdo para rebajar la cuota

La principal controversia radicaba en las cifras del convenio. Montilla ha precisado que el coste es de 'algo más de 582 euros/hectárea al año al añadir el IVA, pero muy lejos de los 1.600 que en algún momento se ha dicho'. Para clarificar definitivamente los números, ambas partes han acordado organizar una reunión técnica con la sociedad estatal Acuaes.

El punto clave del acercamiento ha sido el compromiso del subdelegado para 'intentar que los años a devolver se suban a 50', frente a los 30 previstos inicialmente. Según Prados, esto 'bajaría la cuota también un poco más', una visión que comparte Montilla, quien cree que con la ampliación del plazo 'las cifras ya son asequibles' y se incrementa la posibilidad de que la comunidad firme el convenio para que la obra 'pueda empezar ya'.

Los desglosados 1 y 2, intocables

Por otro lado, Montilla ha subrayado la importancia de impulsar los desglosados 1 y 2, correspondientes al canal Ízbor y la sustitución de la tubería negra. Sin embargo, el presidente de los regantes ha sido tajante al respecto y ha exigido un compromiso de las administraciones para que asuman su coste.

Que pagaran los agricultores esa cuantía económica sería arruinar la agricultura en la costa y nosotros no estamos dispuestos a eso" Maxi Prados Presidente de la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo

Prados ha advertido que si los agricultores tuvieran que pagar también por estas obras, 'la ruina sería inconcebible'. "Que pagaran los agricultores esa cuantía económica sería arruinar la agricultura en la costa y nosotros no estamos dispuestos a eso", ha sentenciado. Finalmente, el subdelegado ha concluido que existe 'una hoja de ruta compartida' para 'seguir trabajando con rigor' y dar continuidad a las obras cuando finalice el primer tramo en junio de 2026.