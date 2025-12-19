COPE
Activada la alerta del Inuncat por lluvias intensas en Barcelona y Girona a partir del anochecer

Según los modelos meteorológicos, se preveen lluvias abundantes que podrían llegar a superar los 100 litros

Tormentas esta pasada noche sobre Cartagena

Ángel Maciá

Activado el plan Inuncat por lluvias intensas 

Montse Rodríguez

Barcelona - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Protección Civil ha activado la alerta del plan Inuncat por lluvias intensas en Barcelona y Girona desde el anochecer de viernes y sábado durante todo el día. Según los modelos meteorológicos, se preveen lluvias abundantes que podrían llegar a superar los 100 litros

 Lluvias intensas y puntualmente abundantes  

En este sentido, el Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) ha actualizado sus avisos por intensidad y acumulación de lluvia.

El Meteocat ha emitido un aviso de grado 3 sobre 6 ante la posibilidad que se puedan superar los 20 litros en 30 minutos, especialmente entre la madrugada y media tarde de sábado.

Aun así, es probable que la lluvia intensa pueda afectar muchas comarcas de Girona y Barcelona durando todo el episodio, que marchará la noche y madrugada de sábado a domingo por las comarcas del nordeste.

Paralelamente lo Meteocat ha emitido también un aviso por acumulación de lluvia ante la posibilidad que se puedan superar los 100 litros de lluvia caída. Este aviso, de grado 1 sobre 6, alcanza las comarcas del Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Maresme, la Selva, el Gironès y el Baix Empordà.

 Más inestabilidad y más frío  

Los modelos meteorológicos insinúan que el ambiente inestable se mantendrá también durante la semana de Navidad, con temperaturas más bajas, cosa que hará que la cota de nieve se sitúe incluso por debajo de los 1.000 metros ya principios de semana.

