Activada la alerta del Inuncat por lluvias intensas en Barcelona y Girona a partir del anochecer

Protección Civil ha activado la alerta del plan Inuncat por lluvias intensas en Barcelona y Girona desde el anochecer de viernes y sábado durante todo el día. Según los modelos meteorológicos, se preveen lluvias abundantes que podrían llegar a superar los 100 litros.

Lluvias intensas y puntualmente abundantes

En este sentido, el Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) ha actualizado sus avisos por intensidad y acumulación de lluvia.

El Meteocat ha emitido un aviso de grado 3 sobre 6 ante la posibilidad que se puedan superar los 20 litros en 30 minutos, especialmente entre la madrugada y media tarde de sábado.

Aun así, es probable que la lluvia intensa pueda afectar muchas comarcas de Girona y Barcelona durando todo el episodio, que marchará la noche y madrugada de sábado a domingo por las comarcas del nordeste.

Paralelamente lo Meteocat ha emitido también un aviso por acumulación de lluvia ante la posibilidad que se puedan superar los 100 litros de lluvia caída. Este aviso, de grado 1 sobre 6, alcanza las comarcas del Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Maresme, la Selva, el Gironès y el Baix Empordà.

Más inestabilidad y más frío

Los modelos meteorológicos insinúan que el ambiente inestable se mantendrá también durante la semana de Navidad, con temperaturas más bajas, cosa que hará que la cota de nieve se sitúe incluso por debajo de los 1.000 metros ya principios de semana.