La Rioja cierra 2025 con su mejor dato de paro en 18 años: Análisis del mercado laboral

El paro registrado en La Rioja bajó en 202 personas en 2025 en relación con el año anterior, lo que supone un descenso del 1,6% y sitúa la cifra total de desempleados en 12.314. Con esta bajada, la tasa de desempleo queda en el 7,95% y se acumulan ya cinco ejercicios consecutivos de descensos en la región.

Un registro histórico

Este número total de desempleados es la cifra más baja al cierre de un año desde 2007. Según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha descendido la mayoría de los años en La Rioja (17 veces), mientras que solo ha subido en 12 ocasiones.

El paro por sexos y edad

En cuanto a la distribución por sexos, el año 2025 finalizó con 7.325 mujeres desempleadas, lo que representa una disminución de 182 respecto al año anterior. Por su parte, el número de hombres sin empleo se situó en 4.989, con un descenso de 20 parados. El desempleo también ha bajado entre los jóvenes menores de 25 años, con 46 parados menos, y entre las personas de 25 o más años, con una reducción de 156.

El repunte en diciembre

Pese al buen dato anual, el desempleo aumentó en diciembre en 225 parados respecto al mes precedente, un 1,9% más. Sin embargo, se trata de la menor subida en un mes de diciembre desde 2023. Analizando la serie histórica, el paro ha subido en La Rioja durante el mes de diciembre en 25 de los últimos 29 años.

Por sectores, el incremento del paro en el último mes del año se ha concentrado en los Servicios, con 114 parados más; la Industria, con 81 más; y la Construcción, con 47 más. En cambio, el desempleo ha descendido en Agricultura (-8) y en el colectivo Sin empleo anterior (-9). Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (7.876) e Industria (2.107).