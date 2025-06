La prova de Sílvia Paneque; la consellera decidirà si valida una planta de biogàs a Lleida que tè l`oposició dels pagesos afectats

Matí de victòria parcial pels promotors de la planta de biogàs a la Noguera, ja que la comissió d’Urbanisme de Lleida ha acordat l’aprovació provisional a la gran planta de biogàs que el grup danès Copenhagen Infraestructure Partners (CIP) promou a la Sentiu de Sió (Noguera).

La planta de biogàs projectada, preveu convertir fins a 450.000 tones de dejeccions anuals en biometà, i seria la més gran del sud d'Europa.

Ara queda pendent d’un pas més: s’haurà de sotmetre a la ratificació de la comissió de Territori de Catalunya, que depèn de la Conselleria de Sílvia Paneque i que tindrà l'última paraula i decisiva en la tramitació final del projecte de la planta, ubicada entre els 3 municipis de la comarca lleidatana de la Noguera, i a uns 2 kilòmetres de Bellcaire.

Per ara el projecte ha estat qualificat "d'importància estratègica" per part de la Generalitat i el Departament d'Agricultura li ha concedit un ajuda de 4,5 milions d'euros, i vol donar dos anys a l'empresa per justificar que el 50% dels purins tractats són de proximitat, que és un dels eixos per la seva implantació a Catalunya

"Som pagesos que respectem la natura, la planta és un atemptat territorial i ambiental"

Els contraris a la planta consideren que es tracta d'un projecte desmesurat i insostenible que només respon a interessos econòmics i critiquen les "facilitats" que el Govern està posant perquè la planta sigui una realitat.

El projecte assegura que hi haurà un tractament de purins excedents, però pels pagesos afectats no hi ha un excedent de dejeccions ramaderes a la zona, i veuen el tractament de purins com una excusa de l'empresa per obrir la porta a tractar altres matèries orgàniques d'altres punts del país "aquests projectes sobredimensionats, l'objectiu que tenen és portar matèries orgàniques d'altres territoris que són les que tenen potencial per fer gas. Posteriorment, barrejar-les amb purins i escampar-les pel sòl agrari. Nosaltres som pagesos, i fem una agricultura respectuosa i fem aliments per la gent", sosté Gerard Batalla, pagès de La Sentió de Sió i afectat per la proximitat de la planta amb la seva explotació agrària.

Un dels municipis més afectats per la possible implantació de la planta és Bellcaire d'Urgell (Noguera), ja que la infraestructura està projectada a 2,5 quilòmetres del municipi. El seu alcalde, Jaume Montfort, ha participat en la protesta on ha afirmat que la planta no ve a solucionar "un problema de purins, sinó a guanyar diners".

Per exemple, ha indicat que la planta es vol construir a 460 metres de distància d'una granja existent, una distància que incompleix la normativa. "No s'entén que a les grans empreses se'ls doni tantes facilitats i als ramaders se'ls obligui 'al metre'", ha expressat Montfort, que ha lamentat que hi ha "una idea predeterminada de la Generalitat per aprovar-ho".

Si finalment Territori autoritza el projecte de la planta de biogàs, els afectats anuncien que recorreran la justícia, per demanar la paralització del projecte, ja que consideren que vulnera els drets mediambientals que imposa la Comissió Europa. Avui, el projecte ha superat un tràmit necessari per a la seva continuïtat. Ara arriba a Territori on la pròxima sessió d’aquest organisme de planificació territorial encara no s’ha convocat.