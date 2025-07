Onada de Calor a Ponent: Pagesos Ajusten la Collita de Fruita per Protegir els Temporers i el Fruit

La calor asfixiant que ha abraçat les comarques de Ponent durant els darrers dies ha deixat la seva empremta, de moment de manera puntual, en la campanya de la fruita. Els termòmetres han escalat fins a cotes alarmants, amb poblacions com Seròs i Alcarràs (Segrià) registrant pics de 39 i 40 graus entre les 14h i les 16h, segons dades recollides pel Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). Aquesta situació extrema ha obligat els pagesos del Baix Segre a prendre mesures inèdites per salvaguardar tant la salut dels seus treballadors com la integritat de la collita.

Una de les adaptacions més significatives ha estat l'ajust de l'horari de collita, optant per jornades intensives al matí. L'objectiu és clar: evitar que els temporers s'exposin directament al sol durant les hores de màxima radiació, un risc real que pot derivar en cops de calor o altres problemes de salut. Aquesta mesura de prevenció ha estat aplicada per pràcticament tots els productors d'Aitona (Segrià) en algun moment d'aquesta setmana, una mostra de la coordinació i preocupació del sector davant d'un fenomen climàtic cada cop més freqüent. Alguns pagesos, fins i tot, preveuen mantenir aquest horari especial fins a finals de setmana, en funció de l'evolució de les temperatures.

Aitona, un dels epicentres de la producció de fruita dolça, ha ofert imatges inusuals en plenes tardes d'estiu: camps preparats per a la collita, arbres carregats de fruita, però deserts de temporers. Climent Agustí, un pagès amb una llarga trajectòria, és un dels productors que a principis de setmana va optar per modificar els horaris. "No es pot aguantar treballar per la tarda amb la calor que està fent", ha manifestat Agustí, qui, amb 64 anys, assegura no haver viscut onades de calor tan intenses en la seva vida professional. La seva experiència és un testimoni de la singularitat d'aquesta situació.

Sisco Roca, un dels treballadors de la seva explotació, comparteix la mateixa opinió. Segons Roca, la calor extrema és suportable "una o dues jornades", però les dificultats reals sorgeixen quan les altes temperatures es mantenen durant més dies. "El cos va acumulant calor i a la nit tampoc dorms bé. El cos no descansa", ha destacat, posant en relleu l'esgotament físic que suposa treballar sota aquestes condicions. La protecció del benestar laboral és, doncs, una prioritat indiscutible.

Alba Mor Un temporer deixa la fruita que ha collit en un palot.

La Seguretat dels Treballadors: Una Prioritat Indiscutible al Camp

La salut i seguretat dels treballadors del camp és un tema central en aquestes circumstàncies. Jordi Vidal, cap sectorial de fruita dolça d'ASAJA, ha recordat que el risc zero no existeix en cap sector que treballi a l'aire lliure. No obstant això, ha emfatitzat la importància de prendre mesures preventives per minimitzar els riscos davant de temperatures superiors a l'habitual. "El principal és tenir les persones en condicions", ha conclòs Vidal, subratllant la responsabilitat dels productors.

Més enllà dels ajustos horaris, els treballadors del camp adopten altres mesures per protegir-se. L'ús de gorres, barrets i roba de màniga llarga és habitual per protegir la pell del sol i, en alguns casos, també dels mosquits, que proliferen amb la calor. Sisco Roca, el temporer, ofereix consells pràctics basats en la seva experiència: "beure molt, anar tapat i fer torns entre els companys per collir la fruita dels arbres situats a les zones d'ombra". Aquestes petites accions quotidianes són vitals per garantir la continuïtat de la feina en condicions extremes. La resiliència i l'adaptació del sector agrari són més visibles que mai.

L'Impacte de la Calor en la Maduració de la Fruita: Un Risc a Controlar

Paradoxalment, les altes temperatures no sempre tenen un impacte negatiu directe en la qualitat de la fruita, almenys no de la manera que es podria imaginar. Climent Agustí ha subratllat que aquesta onada de calor no ha afectat la qualitat ni ha accelerat la maduració del fruit. "Hem tingut sort. La fruita no creix ni madura", ha afirmat, explicant que això ha donat un cert marge de maniobra als pagesos per planificar la recol·lecció.

Jordi Vidal, d'ASAJA, ha precisat que, en un context on les temperatures superen els 40 graus, "els arbres es dediquen més a la transpiració que no a la maduració del fruit". Aquest fenomen, si bé pot semblar beneficiós en primera instància per donar més temps de reacció als pagesos, és una espasa de doble tall. Vidal ha advertit que la situació podria canviar d'un dia per l'altre. "Qualsevol dia pot ser que la fruita maduri amb més rapidesa i calgui córrer per collir-la", ha avisat. Aquesta incertesa constant és un dels grans reptes a què s'enfronta el sector agrícola davant la crisi climàtica. La capacitat de reacció i la flexibilitat són essencials per evitar pèrdues significatives.

Aquestes mesures i observacions posen de manifest la complexitat de la gestió agrícola en un escenari de canvi climàtic cada cop més evident. Els pagesos de Ponent estan sent pioners en l'adaptació a unes condicions meteorològiques que s'estan convertint en la "nova normalitat", demostrant la seva professionalitat i el seu compromís amb la terra i les persones.