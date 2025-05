La Final de la Copa del Món d’Eslàlom i Kayak Cross a la Seu d’Urgell genera 3,3 milions d’euros i un retorn de 15€ per cada euro invertit

La Seu d’Urgell, epicentre esportiu i econòmic amb la Copa del Món d’Eslàlom i Kayak Cross

La Final de la Copa del Món d’Eslàlom i Kayak Cross, celebrada a la Seu d’Urgell entre el 19 i el 22 de setembre de 2024, va deixar un impacte econòmic de 3.322.525,85 euros, segons les dades revelades aquest dilluns. L’estudi demostra que, per cada euro invertit, es van generar 15,18 euros de retorn, confirmant l’esdeveniment com un motor clau per a la comarca.

L’alcalde de la Seu d’Urgell i president del Parc Olímpic del Segre, Joan Barrera, ha destacat que aquest tipus de proves consoliden la ciutat com a destinació turística i esportiva d’abast internacional. A més, ha avançat que la propera edició, prevista del 4 al 8 de juny de 2025, inclourà una publicació especial amb tota la informació de la competició.

Impacte econòmic: 2 milions directes i 32 llocs de treball

L’anàlisi revela que gairebé 2 milions d’euros dels 3,32 totals van tenir un efecte directe en l’economia local, amb un especial benefici per als sectors de:

Restauració (el 69% dels visitants hi van gastar diners).

(el 69% dels visitants hi van gastar diners). Allotjament (un 22% dels espectadors van pernoctar a la zona).

(un 22% dels espectadors van pernoctar a la zona). Logística i serveis (amb la creació de 32,46 llocs de treball equivalents a jornada completa).

Pel que fa als visitants, la despesa mitjana va ser de 115,30 euros per persona, amb una estada mitjana de 3,1 dies. En canvi, els atletes van invertir una mitjana de 687,85 euros, mentre que els equips tècnics van aportar fins a 21.105,30 euros per delegació, amb estades més llargues (entre 3,9 i 6,3 dies).

Valoració excel·lent pels espectadors i projecció mediàtica

La satisfacció dels assistents va ser notable:

Puntuació global de 8,57/10 .

. Índex de recomanació del 51,2% (considerat excel·lent segons estàndards internacionals).

A més, l’esdeveniment va tenir un impacte mediàtic valorat en 43.590,35 euros, gràcies a la cobertura en mitjans de comunicació i xarxes socials.

La Seu d’Urgell, primera parada del circuit mundial 2025

El 2025, la capital alturgellenca serà la primera escala d’un circuit internacional que inclourà proves a:

Pau (França) Praga (Txèquia) Ljubljana-Tacen (Eslovènia) Augsburg (Alemanya)

Espera-se la participació dels millors palistes del món en disciplines com:

Canoa (C1)

Caiac (K1)

Kayak Cross (la modalitat més espectacular, en categories masculina i femenina)

Un esdeveniment que traspassa l’esport

El Parc Olímpic del Segre no només revalida el seu paper com a escenari d’elit, sinó que es consolida com a generador de riquesa i ocupació. Amb una estratègia clara de projecció global, la Seu d’Urgell es prepara per a una nova edició que tornarà a posar la comarca al mapa mundial.