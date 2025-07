Boí Taüll opta a ser la millor estació d’esquí d’Espanya el 2025: ja pots votar als World Ski Awards

Boí Taüll, nominada com a millor estació d’esquí d’Espanya als World Ski Awards 2025

L’estació d’esquí de Boí Taüll torna a estar en el punt de mira internacional. Aquest 2025, ha estat nominada novament com a millor estació d’esquí estatal als prestigiosos World Ski Awards, un reconeixement que premia les millors destinacions de neu del món i que forma part dels World Travel Awards, considerats els "Òscars del turisme".

La distinció no és nova per a l’estació ribagorçana: ja va guanyar el guardó en tres edicions consecutives (2018, 2019 i 2020), una fita que la va situar al capdavant del mapa blanc de l’estat. Ara, Boí Taüll té l'oportunitat de tornar a brillar. La votació és pública i ja es pot participar-hi a través del web oficial dels premis fins al 10 d’octubre.

“Aquesta nominació reforça el nostre posicionament com a referents en l'àmbit de la neu i la muntanya”

​“És un reconeixement a la feina feta i a la passió que hi posem dia rere dia” Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)

Una estació d’alçada... i amb vistes de futur

Boí Taüll no només destaca per la seva bellesa natural o per la qualitat de la neu, sinó també per unes dades tècniques que la converteixen en una opció privilegiada per a esquiadors de tots els nivells. Parlem de l’estació amb la cota més alta del Pirineu, amb una base situada a 2.035 metres i una cota màxima que arriba fins als 2.751 metres. Aquesta altitud garanteix unes condicions de neu òptimes durant tota la temporada.

Amb un domini esquiable de 550 hectàrees, Boí Taüll ofereix:

43 pistes de diferents dificultats.

de diferents dificultats. 4 itineraris d’esquí de muntanya per als més aventurers.

per als més aventurers. Un snowpark ideal per als amants del freestyle.

ideal per als amants del freestyle. Una pista de trineus exclusiva per a famílies i infants.

Però l’aposta de l’estació va més enllà de l’hivern. Amb l’objectiu de desestacionalitzar el turisme i potenciar la muntanya tot l’any, aquest estiu Boí Taüll ha estrenat el primer tram d’una espectacular tirolina de doble cable, amb 200 metres de recorregut, que s’allargarà fins als 1.000 metres amb un segon tram previst.

Aquesta iniciativa busca diversificar les activitats i convertir la vall en un destí d’aventura els 365 dies de l’any.

Un entorn natural i cultural incomparable

L’atractiu de Boí Taüll no s’acaba a les pistes. La seva ubicació estratègica, al bell mig de l’Alta Ribagorça, fa que sigui un punt de partida excepcional per descobrir alguns dels tresors naturals i culturals més importants del país.

A pocs minuts, els visitants poden endinsar-se al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, un dels espais naturals més emblemàtics de Catalunya. I si el que es busca és una immersió en la història, res millor que recórrer les joies del romànic de la Vall de Boí, reconegudes com a Patrimoni Mundial per la UNESCO.

Aquest binomi de paisatge i patrimoni, sumat a l’excel·lència de les instal·lacions, consolida Boí Taüll com una destinació integral per a famílies, esportistes i amants de la natura.

Com votar a Boí Taüll als World Ski Awards

Si vols contribuir a fer que Boí Taüll torni a ser reconeguda com la millor estació estatal del 2025, només cal entrar a la pàgina oficial dels World Ski Awards i registrar el teu vot. No és necessari ser professional del sector: qualsevol aficionat a l’esquí pot participar-hi.

La votació estarà oberta fins al 10 d’octubre i els guanyadors es donaran a conèixer durant la cerimònia anual, que reuneix els principals actors del turisme de neu mundial.

La nominació de Boí Taüll no és casualitat: és el resultat de una aposta clara per la qualitat, la innovació i el respecte pel territori. Amb cada temporada, l’estació es reforça com a referent del turisme de muntanya a Catalunya i a Espanya, i els World Ski Awards poden ser una nova fita per fer valdre aquest esforç.

Ara, la pilota és a les mans dels seus visitants i admiradors. Votar és un gest senzill, però amb un gran impacte.