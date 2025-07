La confesión de Lucy Bronze tras ganar la Eurocopa: "He jugado todo el torneo con una tibia rota pero nadie lo sabía; hoy me lesioné la otra pierna"

De entre las declaraciones post partido a la final de la Eurocopa femenina entre Inglaterra y España, ha sorprendido la confesión de una de las jugadoras inglesas.

Lucy Bronze, en declaraciones recogidas por la BBC, ha confesado haber jugado lesionada durante toda la Eurocopa. Y no se trata de una lesión cualquiera, sino de la tibia, al margen de otras dolencias: "De hecho, he jugado todo el torneo con la tibia fracturada, pero nadie lo sabía. Y hoy me lesioné de la rodilla de la otra pierna", en alusión a un golpe que se llevó en un lance del juego, y que pese a todo no fue sustituida en el minuto 106 de partido, durante la prórroga.

"Por eso creo que recibí tantas felicitaciones de las chicas después del partido contra Suecia, porque he sentido mucho dolor. Pero eso es lo que se necesita para jugar con Inglaterra, y eso es lo que seguiré haciendo", confesó la lateral derecho internacional del Chelsea.

Las declaraciones han causado revuelo y sorpresa en las redes sociales, porque lo normal sería que una deportista, en esas condiciones, no estuviese para jugar.

Lucy Bronze ha jugado todos los partidos de la Eurocopa, prácticamente al completo, incluídos los 120 minutos del duelo frente a Suecia en cuartos de final y frente a Italia en semifinales.