Guille Uzquiano da la clave a Montse Tomé y las jugadoras de España para entender la derrota: "Las mejores..."

En una final igualada y tensa, la Selección Española femenina se quedó a las puertas de conseguir la histórica triple corona tras caer en la tanda de penaltis ante Inglaterra, vigente campeona y, desde este domingo, también bicampeona de Europa. A pesar del gol inicial de Mariona Caldentey, las inglesas igualaron en la segunda mitad y llevaron el duelo a la prórroga y los penaltis, donde la figura de Hannah Hampton se alzó como heroína en el St. Jakob-Park de Basilea.

Críticas tras la final

Sin embargo, más allá de la épica final y la igualdad táctica, el análisis más duro llegó por parte del periodista Guille Uzquiano en El Tertulión de Tiempo de Juego de la Cadena COPE. En conversación con Joseba Larrañaga, el tertuliano fue claro: “Yo soy un poco más crítico con la selección. Creo que, siendo superiores, como dicen los que más saben de esto, a España le ha faltado ir de verdad a por el partido”.

La reflexión de Uzquiano trasciende el resultado. Apunta a una falta de ambición en los minutos clave. La segunda parte y la prórroga fueron, según su análisis, momentos donde el equipo de Montse Tomé no logró inquietar con claridad al combinado británico: “No recuerdo una parada buena de la portera inglesa hasta los penaltis”. La autocrítica del periodista pone el foco no sólo en el planteamiento táctico, sino en la actitud ofensiva de un equipo que, pese a controlar la posesión, no supo cómo desbordar ni crear peligro real.

“A las mejores les faltó un poquito”

España dominó buena parte del encuentro, especialmente en la primera mitad, donde llegó el tanto que abría el marcador. Sin embargo, tras el empate de Alessia Russo en el minuto 57, el conjunto español no supo reaccionar con contundencia. La entrada de jugadoras como Claudia Pina o Salma Paralluelo aportó frescura, pero sin éxito final. Las ocasiones se sucedieron, pero sin precisión ni contundencia en los metros finales. En palabras de Uzquiano: “A las mejores jugadoras les ha faltado un poquito”.

EFE Las jugadoras españolas tras la final de la Eurocopa Femenina 2025 que han disputado este domingo frente a Inglaterra en el St. Jakob Park de Basilea

La derrota en penaltis, pese al esfuerzo de Cata Coll —que detuvo dos lanzamientos—, evidenció que el talento no basta si no hay decisión y eficacia en los momentos clave. Hampton, por su parte, detuvo otros dos y se benefició del fallo de Paralluelo para asegurar el título a Inglaterra.

Con esta derrota, España pierde la oportunidad de sumar la Eurocopa a los títulos recientes del Mundial y la Liga de Naciones. No obstante, para Uzquiano, la lección no está sólo en el resultado, sino en lo que el equipo dejó de hacer: “Hay que llegar a las finales, claro, pero también hay que saber jugarlas y ganarlas. A veces eso implica arriesgar más, hacer más, y no lo hicimos”.

EFE Las jugadoras de la selección española María Méndez (i) y Cata Coll (d) tras recibir la medalla de subcampeonas de la final de la Eurocopa Femenina 2025 que han disputado este domingo frente a Inglaterra en el St. Jakob Park de Basilea

La autocrítica llega en un momento clave para el fútbol femenino español, que ha logrado consolidarse en la élite, pero que ahora se enfrenta al reto de mantenerse, aprender de las derrotas y evolucionar desde el análisis y la exigencia interna. Y ahí, como señaló Uzquiano, está la verdadera clave.