Agents Rurals denuncien tracte discriminatori en el pla de xoc contra la plaga de conills a Ponent

Els Agents Rurals han denunciat un tracte discriminatori per part del Departament d’Interior en l’execució del pla de xoc per combatre la plaga de conills que afecta les comarques de Ponent. Segons fonts del cos, el Grup Especial de Captura (GECA), amb només 6 agents a Lleida, és insuficient, cosa que ha obligat la resta d’agents a realitzar un “esforç afegit” en batudes nocturnes sense cobrar les hores extres generades.

El conflicte sorgeix després que, durant els mesos de març i abril, el Departament d’Interior posés en marxa un dispositiu extraordinari per controlar la sobrepoblació de conills a la zona d’emergència cinegètica de Ponent. Aquesta mesura formava part de l’acord entre la Pagesia Catalana i el Govern, que va servir per desconvocar les protestes previstes pel primer aniversari del 6-F.

Pagament d’hores extres: denúncia de discriminació

El malestar entre els agents rurals va esclatar un cop finalitzades les batudes nocturnes, que van permetre capturar més de 15.000 conills en dos mesos. Segons el protocol, en aquestes actuacions participaven:

1 agent del GECA (Grup Especial de Captura d’Animals).

(Grup Especial de Captura d’Animals). 1 agent rural base .

. 1 pagès de la zona .

. 1 o 2 caçadors locals.

No obstant, els agents rurals base denuncien que la Direcció General dels Agents Rurals ha negat el pagament de les seves hores extres, mentre que els membres del GECA sí que les han cobrat. Aquesta situació ha generat “ampolles” a l’Àrea Regional de Lleida i ha posat en “entredit” futures col·laboracions amb la pagesia.

Des de CCOO, amb representació al cos, han exigit explicacions al Govern, assegurant que aquestes “discriminacions” no tenen cabuda en l’Administració.

Pagesos exclosos i tensions en la lluita contra incendis

La crisi s’ha estès també al sector agrícola. Unió de Pagesos ha lamentat que, mentre abans hi havia coordinació per capturar conills, ara els pagesos no poden participar en les batudes, realitzades per treballadors de Forestal Catalana.

A més, l’incendi agrícola de Granyena de Segarra va evidenciar les tensions entre pagesos i Administració. Fonts dels Agents Rurals assenyalen que els agricultors, que abans col·laboraven activament en l’extinció d’incendis, ara mostren desencantament per la manca de reconeixement.

Resposta de la Direcció General d’Agents Rurals

La Direcció ha negat qualsevol tracte discriminatori, argumentant que només els agents del GECA reben hores extres perquè tenen “mitjans i formació” per a tasques “complexes i perilloses”. La resta d’agents podrien recuperar les hores, però no cobrar-les.

També han desmentit que la col·laboració amb els pagesos estigui en entredit, destacant la “boa entesa” amb el sector. El Departament d’Interior ha recordat que la consellera Núria Parlon va enviar una carta a Unió de Pagesos agraint la seva implicació en la lluita contra els incendis.

Unió de Pagesos: “No es poden fer lleis des de Barcelona”

El coordinador territorial d’Unió de Pagesos a Lleida, Néstor Serra, ha criticat que les polítiques es dissenyin des de Barcelona amb “pensaments urbanites”, sense tenir en compte les necessitats rurals. Serra també ha rebutjat les crítiques de Parlon sobre la implicació dels pagesos en l’incendi de Granyena, assegurant que el sector “estarà sempre a disposició dels Bombers”.

La polèmica evidencia les tensions entre Administració, Agents Rurals i pagesos en la gestió de crisis com la plaga de conills o els incendis. Mentre els agents denuncien discriminació laboral, el sector agrícola reclama més participació i reconeixement. La resposta institucional, però, insisteix en la legalitat de les decisions i la col·laboració existent.