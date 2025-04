Llama a un cerrajero en Barcelona y cuando recibe la factura no duda en denunciarlo: "Avisa a la OCU"

En España hay un total de 14.600 empresas que se dedican al negocio al negocio de la fabricación y la carpintería metálica, según datos del Instituto Nacional de Estadística, aunque es muy probable que sean muchas más las que presten servicio de cerrajería. Eso sí, que el número de profesionales en el país sea considerable no quiere decir que contratarlos salga barato, ni mucho menos.

Si no, que se lo digan a una vecina de Barcelona, que llamó estos días a una empresa multiservicios de la ciudad condal para un cambio en la cerradura, que estaba atascada. Eso sí, cuando llegó la factura no dudó en subirlo a enviárselo a un contacto que lo publicó en la famosa web Forocoches, donde ha recibido mil comentarios hasta hacerse viral.

La factura de un cerrajero

El usuario Lobo publicaba la foto con el texto: “cerradura atascada a las 19.30 de la tarde, ¿qué es este atraco?” Así, se preguntaba si la profesión de cerrajero era más rentable que la de ingeniero informático que cobre 100.000 euros al año “fullremote”. En la factura pueden verse cargos como “Apertura con rotura de cerradura”, por un precio de 390 euros. Además, cobra 190 euros por “limar marco de cerradura” y 290 por “montaje y desmontaje de cerradura”.

A todo ello le suma “cerradura nueva más escudo” por 320 euros, el concepto “servicio de urgencia” por 140 euros y 110 euros de desplazamiento, dejando un total más IVA a cobrar de 1.681,90 euros.

Y es que, según datos del portal Habitissimo, el costo promedio para cambiar una cerradura en España en 2025 es de aproximadamente 200€, con un rango de 80€ a 400€ dependiendo del tipo de cerradura y la urgencia. Por lo que, en este caso, la urgencia debía ser muy alta.

“Llama a la OCU”

Uno de los primeros detalles en los que se han fijado los usuarios es que la fecha del recibo es del 30 de marzo de 2025, un día que era domingo, por lo que recargo de la reparación debía ser más alto, al tratarse de un día festivo. Otros le indicaban al usuario que avisase a la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y, posteriormente, a los agentes de la policía, para denunciar.

Alamy Stock Photo Un cerrajero trabajando en una puerta

“Encuentro razonable que según a la hora que llames te peguen estos palos, es más , me atrevería a decir que está hecho adrede para que no llamen a deshoras”, le escribía un usuario en X. Otro reprochaba que no llamase a otra empresa. “Ahí hay una firma aceptando el presupuesto. Cerrajerías hay muchísimas, con no aceptarlo le valía. Pero si, efectivamente es caro”, apuntaba otro usuario.

En cualquier caso, es importante destacar que el sector de la cerrajería está en auge en España, según informes de Iberferr, y es debido a la creciente demanda de seguridad en hogares y negocios. Sin embargo, la falta de regulación y la presencia de empresas multiservicios que ofrecen precios abusivos añade complejidad al mercado, especialmente en ciudades como Barcelona.