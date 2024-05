Evita una estafa: Esto es lo máximo que puede cobrarte un cerrajero de urgencia por abrirte la puerta de casa

Un día, al volver a casa, te das cuenta de que te has olvidado las llaves. No hay nadie dentro y tampoco es posible que avises a nadie cerca para que te abra. La única solución es recurrir a un cerrajero de urgencia, de los que trabajan 24 horas, para que te abra.

La apertura de una puerta no debería costar mucho más de 70 o 100 euros, aunque a menudo la factura es mucho mayor. 500 euros, 700 o incluso más es lo que llegan a cobrar algunos cerrajeros. Vienen de tramas que proliferan por internet y que están llegando a cobrar con impunidad absoluta hasta 1.000 euros por sus servicios. No son los ladrones porque no roban, pero aprovechan un limbo legal para abusar de la gente que está en apuros.

Un ejemplo lo encontramos en Barcelona. Hace unos días, una vecina de Barcelona se dejó las llaves dentro de casa, llamó a un cerrajero que encontró por internet y al ir a pagarle, le pidió 1.700 euros. Ella se negó a abonar la cantidad, por lo que el cerrajero le quitó el bombín y le dejó la puerta abierta.

Denuncias de casos como este llegan cada semana a la Unión de Cerrajeros de España (UCES) y a las organizaciones de consumo que lo consideran literalmente un engaño. Son empresas alegales multiservicio que operan con impunidad en España y que pagan mucho dinero por colocarse en las primeras entradas de los buscadores para aparecer cuando pones la palabra cerrajero en tu navegador.

La denuncia por estafa ante la policía, cuando las cantidades sean superiores a los 400 euros, parece ser la única forma de erradicar este tipo de abuso.

Cómo evitar que un cerrajero te estafe

Para conocer mejor qué podemos hacer si nos encontramos en esta situación, en 'Herrera en COPE' hemos hablado con el presidente de la UCES, José Luis García de Vicuña. Escucha la entrevista al completo en el siguiente audio.

Audio





En primer lugar, García de Vicuña advierte de la técnica que suelen usar estas empresas: "Cuando un posible cliente les llama, todo son facilidades. Lo que no suelen hacer es dar un presupuesto de lo que puede costar, aunque se envíe una foto de la puerta. El técnico lo mirará, les dicen. Esto no es así, un buen profesional con una foto de la instalación puede dar un precio aproximado de lo que puede costar. Hay que desconfiar si hay resistencia a dar un presupuesto y no se debe hacer nada sin tenerlo de antemano".

"Continuamente hay casos de este tipo. Cobrar 2000 o 2400 euros por un bombín que puede costar 30 o 40 euros proliferan diariamente con estos rompepuertas, que es como los llamamos", añade.

En el peor de los casos, puedes quedarte en la calle un domingo por la noche, lo que supone fin de semana, nocturnidad y además puede ser festivo. Sin embargo, no deberían cobrarte mucho más de 100 euros.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





"Lo que es una puerta en una cierta normalidad, sin ser de mucha seguridad, entre los 60 y 100 euros también dependiendo de donde sea el servicio, teniendo en cuenta también el desplazamiento. El festivo y la nocturnidad puede aumentarlo un 20 o 40%, pero aun así hay que pedir precio antes. Incluso si tiene que venir a verlo, que nos diga cuanto nos va a cobrar de desplazamiento", explica el presidente de la UCES

Además, recuerda que trabajan para "intentar que los clientes contacten con un cerrajero cerca de donde viven, alguien que esté acreditado" y recuerda que "los cerrajeros del UCES tenemos un carnet profesional que se puede consultar en internet, porque esa persona va a tener las llaves de tu casa".