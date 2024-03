¿Buscas trabajo? Aquí están las principales claves para lograrlo

Menos del 1 de cada 10 desempleados atiende a cursos de formación en España según datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Aunque son sin duda una opción de reciclaje profesional hay otras alternativas para aumentar las posibilidades de encontrar un trabajo. Y lo primero, según los expertos consultados por COPE, es hacer una orientación profesional para evaluar nuestro punto de partida, preferencias, posibilidades y objetivos.

Además de ese balance personal y profesional, recomiendan a quienes buscan un trabajo seguir actualizados, buscar la forma de acceder a sectores con más oferta que demanda de empleo, cultivar su red de contactos, diferenciarse y dar visibilidad a su perfil.

En actitud positiva en la batalla por conseguir un empleo está Constanza Osma de 25 años que hizo un grado en Marketing y Gestión con Psicología. Tras acabar la carrera y las prácticas ha ido enlazado contratos que le han ayudado a conocer mejor el mundo laboral. Ahora mismo no se plantea seguir estudiando para especializarse: “me gustaría seguir descubriendo e indagando en lo que más me gusta e ir trabajando en diferentes empresas antes de invertir en una formación, algo que quizás me plantee cuando tenga más claro qué es lo que puedo necesitar en el futuro”.

Tras estudiar Ingeniería de Diseño, Lucía López de 26 años sí ha optado, en cambio, por seguir formándose mientras como Constanza busca un empleo: “estoy contenta con la decisión porque me hace seguir estando motivada y activa. Pienso que mirando al futuro formarse es siempre un beneficio y que seguro que encontraré algo porque para eso me estoy esforzando. Por motivos financieros busqué un máster de Diseño en la Universidad Pública en Madrid”.

Un fuerte desencaje entre la oferta y la demanda laboral

Por una parte hay más de 2,7 millones de parados en España según los últimos datos publicados en febrero y por otra 8 de cada 10 empresas afirma tener dificultades para encontrar profesionales cualificados para determinadas posiciones en nuestro país, según la Guía del Mercado Laboral 2024 de la empresa Hays especializada en contratación. Para la experta en gestión del talento Martina Bote “hay un fuerte desencaje entre la oferta y la demanda”.

“Hay diferentes motivos por los que la oferta y la demanda no casan en España. Cuando se aplican los sesgos hay mucha gente que se queda fuera, los jóvenes porque no tienen experiencia y los mayores que sí la tienen por no cumplir otros requisitos. Las vacantes suelen ser en puestos muy cualificados por falta de gente técnicamente preparada para ocuparlos por ejemplo en el ámbito tecnológico o el de los oficios. En otros casos son puestos de difícil cobertura por sus bajos salarios y condiciones precarias” explica Bote.

Hay otros factores que también dificultan el acceso al empleo y a los que apunta la experta en orientación laboral María Baigorri: “los que más problemas van a tener para reengancharse en el mundo profesional son las personas con baja cualificación, quienes están atrapados en la brecha digital y quienes viven en la España rural y vaciada alejados de los grandes centros industriales del país”.

Según Fernando Calvo, director de Recursos Humanos de Hays para el sur de Europa: “cuando hay demanda y poca oferta es porque hay barreras porque si no estaría todo el mundo ahí. Ante esta situación y para salir de tu bucle y tener más oportunidades a veces hay que pararse y pensar si puedes o debes invertir tu tiempo y tu dinero en esa reciclaje profesional”.

¿Qué hacer para romper las barreras y lograr un trabajo?

Lo primero explica Calvo es “ver cuál es tu objetivo, donde quieres llegar y qué te falta para estar ahí. Calcular también si te puede compensar lo que ganarás cuando logres tu meta y la inversión que vas a tener que hacer para conseguirla”. Si decides optar por una formación recomienda “buscar instituciones de prestigio y calidad y que también te puedan ayudar con la búsqueda de empleo”.

También Baigorri apuesta por hacer ese balance previo de competencias para saber de qué punto partimos y dónde queremos estar para evaluar si es necesario o no recurrir a una formación. A diferencia de lo que ocurre con los cursos del SEPE que la mayoría de los expertos consideran demasiado generales y algo desfasados, sí es posible, subrayan, conseguir apoyo en el sector público para llevar a cabo una orientación profesional.

“Es un análisis de las fortalezas y áreas de mejora que puedes tener y apoyándote en ellas qué puestos de trabajo hay en el mercado laboral que pueden encajar con lo que tú eres”, añade la experta en orientación profesional.

5 consejos para volver al mercado laboral

1.-Reciclarte y estar al día: saber lo que está pasando no solo en tu ámbito de competencia sino también de la actualidad.

2.-Sacarle partido a tu red de contactos: cuidarla y ampliarla todo lo posible.

3.-Diferenciarte y hacer tu perfil lo más atractivo posible. Mostrar lo que eres y tus logros.

4.-Ser visible -también en el ámbito digital- para que te tengan en cuenta y no ser uno más del montón.

5.-Actitud positiva y de autoconfianza.

Hay sitios web que te serán útiles en el proceso de búsqueda. Si tienes más de 50 años, Marina Bote apuesta por https://www.generacionsavia.org/. Y para formaciones de calidad Calvo apuesta por https://thevalley.es/ y por https://www.isdi.education/es.

En cuanto a los sectores con mejores opciones para reciclarse expertos como Calvo apuntan a las nuevas tecnologías y las energías renovables “cualquier formación orientada a la parte técnica en estos ámbitos va a facilitar el acceso a un puesto de trabajo”.

Para María Baigorri tampoco hay que descartar la Formación Profesional: “muchas personas se pueden plantear el cambiar de profesión porque nunca es tarde”.