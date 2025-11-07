CAMPO Y SAL | 07 NOV 2025

Esta semana en Campo y Sal estamos en la sede de ASAJA. Catalina García, Consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, inaugura "Montes con Futuro" en Jerez, resaltando la nueva política forestal, la importancia de la autonomía alimentaria y la PAC. Subraya que el sector primario es clave para la economía, ecosistemas y biodiversidad. Pepe Pravia, presidente de ASAJA agradece la atención de la consejera y celebra la próxima orden de depredadores, un logro histórico. La alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, enfatiza la conservación de la biodiversidad y critica políticas que reducen la rentabilidad agraria. Luis Ramírez Secretario General de Asaja habla de la importancia del sector forestal y ganadero para el territorio, evitando el abandono rural. Se aprueban tres nuevos humedales en Andalucía. OP 72 presenta su marca colectiva "Pescado de Rota", y la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras reclama apoyo para la flota de arrastre. Daniel Cabezas de Cooperativa Los Remedios de Olvera describe la calidad de su aceite de montaña, con una buena previsión de cosecha y distribución nacional e internacional.