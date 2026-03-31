El sector porcino catalán exige erradicar al jabalí para frenar la peste porcina

Jordi Siscart, ganadero en Alcarràs y jefe sectorial del porcino de JARC (Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Cataluña), ha explicado en el programa "Herrera en COPE Cataluña" que, si bien la reacción inicial fue rápida, no ha sido lo suficientemente contundente.

La preocupación en el sector porcino catalán ha alcanzado un punto crítico. El goteo de nuevos casos de peste porcina africana (PPA) en jabalíes dentro de la zona de riesgo no cesa y ya se han elevado a un total de 232 positivos, según las últimas cifras. Ante lo que consideran una respuesta insuficiente por parte de la administración, los ganaderos han solicitado una reunión de urgencia que se celebra este mismo martes con los responsables de los departamentos de Agricultura e Interior de la Generalitat. El objetivo es exigir un cambio de estrategia y medidas mucho más drásticas para contener una amenaza que podría tener consecuencias devastadoras.

Jabalí abatido y siendo analizado científicamente

La exigencia de más contundencia

Jordi Siscart, ganadero en Alcarràs y jefe sectorial del porcino de JARC (Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Cataluña), ha explicado en el programa "Herrera en COPE Cataluña" que, si bien la reacción inicial fue rápida, no ha sido lo suficientemente contundente. "En un principio se actuó rápido, pero después, por otras informaciones que nos han ido llegando, puede que no se actuara con la contundencia que se debía actuar", ha afirmado Siscart. Según ha detallado, los equipos desplegados, como la Unidad Militar de Emergencias (UME), tenían limitaciones importantes en su operativa: "La UME no podía disparar, vino a desinfectar, y los agentes rurales tampoco podían actuar sobre los animales".

Allí dentro no tendría que quedar ni un animal de estos"

La principal demanda del sector, liderado por entidades como JARC, es clara: la erradicación total de los jabalíes en el área de exclusión ya delimitada, un perímetro de seis o siete kilómetros. "Hemos pedido que se actúe con más firmeza para poder erradicar los jabalíes, porque dentro de esa área marcada, allí dentro no tendría que quedar ni un animal de estos", ha sentenciado Siscart. El ganadero argumenta que esta medida, aunque dura, es imprescindible. Advierte de que, si no se eliminan de forma controlada, los animales acabarán muriendo igualmente a causa de la enfermedad, con el agravante de que en el proceso pueden contagiar a otros jabalíes fuera del perímetro y, eventualmente, a las explotaciones porcinas.

Jabalí de grandes dimensiones

Un desastre económico para toda España

El riesgo que se cierne sobre la industria no es solo sanitario, sino fundamentalmente económico y de una magnitud colosal. Siscart ha advertido de que la entrada de la PPA en una sola granja no solo afectaría a Cataluña, sino que provocaría el cierre de mercados internacionales para todo el sector porcino español. "Sería un duro varapalo tanto en Cataluña como en España, porque no hay que olvidar que si entra, sería un cierre a todo el sector español", ha subrayado. Este escenario implicaría sacrificios masivos de animales y un impacto económico que ha calificado de "brutal".

Sería un duro varapalo tanto en Cataluña como en España"

Las consecuencias sociales y económicas de un brote en las granjas serían catastróficas. Cataluña representa un porcentaje muy elevado de la producción porcina nacional, con miles de familias y empleos que dependen directamente de esta actividad. "Muchas granjas y muchos ganaderos tendrían que plegar y no volverían a poner en marcha su explotación", ha lamentado Siscart. Esta situación agravaría además uno de los grandes problemas del territorio, la despoblación rural, un fenómeno que se vería directamente acelerado por el fin de la actividad ganadera en muchas comarcas.

Reunión de urgencia con el Govern

Por todo ello, los ganaderos han forzado una reunión de alto nivel este martes. Desde JARC consideran que la gestión de esta crisis ya no compete únicamente al Departamento de Agricultura, sino que debe implicar a otros como Interior, responsable de coordinar las actuaciones sobre el terreno, y Vicepresidencia, que gestiona los recursos económicos. "Creemos que no se está llevando a término lo que se debería, que son las acciones para poder erradicar, que es lo que pedimos", ha insistido Siscart. El sector espera que de este encuentro salga un compromiso firme para intensificar las acciones y atajar de raíz una amenaza que pone en jaque a uno de los motores económicos del país.