Ascienden ya a 550 las hectáreas afectadas por el incendio en Losar de la Vera
Es ya el primer gran incendio forestal del año en la región, mientras el fuerte viento obliga a retirar los aviones anfibios por seguridad
Badajoz - Publicado el
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El incendio forestal en Losar de la Vera (Cáceres) se encuentra en nivel cero, activo, y ya ha afectado a unas 550 hectáreas de terreno, principalmente de matorral de alta montaña.
De igual modo, según informa la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura, en el perímetro del incendio hay varias islas de terreno no afectado.
Así, a esta hora trabajan en la extinción del incendio medios del Plan Infoex y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
En concreto, trabajan en la zona una unidad de bomberos forestales terrestre y cuatro helitransportadas, así como cinco helicópteros ligeros y uno pesado, además de un agente del Medio Natural, y un técnico de extinción.
"Maeso negó y renegó en el juicio ese contagio masivo de casi 300 pacientes. Negó que lo hiciese por su adicción a las drogas o por pura maldad "
Israel Remuiñan
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