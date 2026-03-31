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Ascienden ya a 550 las hectáreas afectadas por el incendio en Losar de la Vera

Es ya el primer gran incendio forestal del año en la región, mientras el fuerte viento obliga a retirar los aviones anfibios por seguridad

SOCIEDAD EXTREMADURA ESPAÑA EUROPA CÁCERESCONSEJERÍA DE GESTIÓN FORESTAL DE LA JUNTA

Europa Press

SOCIEDAD EXTREMADURA ESPAÑA EUROPA CÁCERESCONSEJERÍA DE GESTIÓN FORESTAL DE LA JUNTA

Miriam Garriga

Badajoz - Publicado el

1 min lectura

El incendio forestal en Losar de la Vera (Cáceres) se encuentra en nivel cero, activo, y ya ha afectado a unas 550 hectáreas de terreno, principalmente de matorral de alta montaña.

De igual modo, según informa la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura, en el perímetro del incendio hay varias islas de terreno no afectado.

Así, a esta hora trabajan en la extinción del incendio medios del Plan Infoex y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En concreto, trabajan en la zona una unidad de bomberos forestales terrestre y cuatro helitransportadas, así como cinco helicópteros ligeros y uno pesado, además de un agente del Medio Natural, y un técnico de extinción.

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