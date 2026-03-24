El Prat dona el tret de sortida a les Festes de la Carxofa amb la millor gastronomia local
Les XVII Jornades Gastronòmiques arrenquen amb 25 restaurants i un programa d'activitats que s'allargarà fins a finals d'abril per reivindicar el producte de km 0
Barcelona
3 min lectura
El Prat de Llobregat dona el tret de sortida a les esperades Festes de la Carxofa Prat. La dissetena edició de les Jornades Gastronòmiques, que comença aquest 5 de març i s'allargarà fins al 6 d'abril, marca l'inici de les celebracions. Enguany, 25 restaurants, dotze dels quals són del Prat, s'han sumat a la iniciativa per reivindicar un producte de quilòmetre zero tan emblemàtic com la Carxofa Prat i el territori on es cultiva, el Parc Agrari del Baix Llobregat.
Un programa per celebrar la primavera
A les jornades gastronòmiques se sumaran altres esdeveniments destacats durant les pròximes setmanes. El programa inclou la Carxofada&Tardeo el 12 d'abril i l'Escarxofa&Jazz el 19 del mateix mes, que tindrà lloc a l'equipament La Capsa. Les festes culminaran per segon any consecutiu a la Granja de la Ricarda amb el Gastrofest - Carxofa Prat, programat per als dies 25 i 26 d'abril.
La presentació de les festes, celebrada aquest dilluns, ha servit per desvetllar el cartell d'aquesta edició, una obra del creador pratenc Gabri Guerrero. L'artista ha utilitzat la tècnica del collage per combinar imatges històriques de l'Arxiu Municipal amb fotografies actuals, creant un pont visual entre el passat i el present de la Carxofa Prat.
Aliances gastronòmiques i culturals
Aquesta edició compta amb col·laboracions destacades. DAMM presenta la seva nova cervesa Bohemia, creada per celebrar el 150è aniversari de la companyia, que maridarà tots els menús de les jornades. A més, el Consell Regulador del Pollastre i Capó del Prat oferirà descomptes als restauradors per fomentar la IGP Pollastre i Capó del Prat, un altre referent de qualitat agroalimentària del territori.
Durant la presentació també s'ha projectat el projecte Gastrosàvies, una iniciativa per preservar la cuina tradicional catalana. Impulsat pel Departament d'Agricultura i la Fundació Alícia, el projecte recull en vídeos els coneixements de dones grans. Al Prat, les criadores Valentina Guisado, Anna Vives, Montserrat Espanyol, Encarnación Molina i la restauradora Ana Naveros comparteixen les seves receptes per cuinar el pollastre Pota Blava.
El Parc Agrari és l'eina que ens ha permès blindar aquests valors
L'alcaldessa del Prat, Alba Bou, ha subratllat la importància del territori en la seva intervenció. "El Parc Agrari és l'eina que ens ha permès blindar aquests valors, garantir i preservar que el nostre territori segueixi sent com és, i que aquestes dones puguin seguir posant a taula uns plats i uns productes de tantíssima qualitat", ha destacat Bou. Ha conclòs afirmant que "aquestes Festes de la Carxofa posen en valor un territori, el nostre lloc al món".
Talent jove i turisme sostenible
Les jornades tenen una padrina d'excepció: Martina Puigvert Puigdevall, cap de cuina del restaurant Les Cols, guardonat amb dues estrelles Michelin. Reconeguda com a Jove Xef per la Guia Michelin el 2023, la seva cuina arrelada al territori i al diàleg generacional connecta amb l'ànima d'unes festes que celebren la tradició, la sostenibilitat i el treball de la pagesia.
Les festes també són una invitació a descobrir El Prat a través del turisme gastronòmic responsable. La iniciativa MARÇ gastronòmic proposa gaudir dels Espais Naturals del Riu, el Mirador dels Flamencs o la platja, recorrent el municipi a peu o en bicicleta per gaudir d'una experiència de proximitat i a ritme lent.
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.