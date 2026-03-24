Avilés estrena una nueva y "conmovedora" imagen del Cautivo para su Semana Santa

La Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Esperanza durante una procesión por La Ferrería / A.O.

La Semana Santa de Avilés contará este año con una nueva imagen que saldrá en la procesión en Lunes Santo. Esta nueva imagen pertenece a la Iglesia de San Antonio y viene de la mano de la Orden Franciscana Seglar. La Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Esperanza será la encargada de portar la nueva talla por las calles de la ciudad. Esta novedad, que contribuye al creciente auge que vive la celebración, ha sido detallada por el párroco de San Antonio de Padua, Don Luis, en una entrevista en COPE Avilés.

Sencillez y emoción franciscana

La iniciativa de crear una nueva imagen del Cautivo nació de la Orden Franciscana Seglar con motivo de los 800 años de la muerte de San Francisco. Según el párroco, "es una imagen muy bien trabajada, muy expresiva, muy sencilla" que busca ofrecer al patrimonio artístico y religioso de Avilés una talla renovada y más potente.

La imagen no va a dejar indiferente a nadie. Tiene gran emotividad" Don Luis Párroco de San Antonio de Padua

La nueva talla ha sido diseñada para "mantener los rasgos franciscanos propios de esta iglesia de San Antonio". Se trata de una obra que, según describe el párroco, destaca por su expresividad y sencillez: "es una imagen con una emotividad, una carga emotiva inmensa, desde la pobreza de que no tiene bordados ni tiene nada, ningún adorno, solo tiene al señor".

A.A. Una imagen de la Iglesia de San Antonio de Padua, en Avilés.

El corazón de la Semana Santa

La iglesia de San Antonio de Padua es uno de los puntos neurálgicos de la Semana Santa avilesina, ya que fue allí donde "nacieron las procesiones con el franciscanismo". Don Luis ha destacado que la celebración en Avilés es muy tradicional, puesto que representa "la devoción avilesina", con imágenes que tienen un profundo arraigo en el pueblo.

El crecimiento de la Semana Santa ha sido un factor clave para renovar la imagen, ya que como afirma el párroco, "la Semana Santa avilesina está en un auge tremendo". La presentación oficial tendrá lugar este viernes a las 20:30 horas, donde el nuevo Cautivo se mostrará sobre las andas más antiguas de Avilés, de 1932, recién restauradas.