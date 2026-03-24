Adiós a la citología tradicional: Murcia implanta un sistema de autotoma para el cáncer de cérvix

La Consejería de Salud de Murcia ha dado un nuevo impulso a su programa de prevención del cáncer de cérvix, que sustituirá a las citologías periódicas. Tras el éxito de un proyecto piloto en el centro de salud de Floridablanca, el modelo se extiende ahora al de Vistabella. El sistema se basa en un kit de autotoma que permite a las mujeres realizarse la prueba de forma sencilla en su propio domicilio.

En esta fase, se enviarán cartas a cerca de 4.200 mujeres de entre 30 y 65 años de la zona de salud de Vistabella. Con la invitación, podrán recoger el kit de autotoma en su centro de salud o en una de las ocho farmacias colaboradoras. Una vez recogida la muestra, deben depositarla en un buzón rosa habilitado en el centro sanitario para su posterior análisis.

Un proceso sencillo y eficaz

El kit incluye un código QR con instrucciones detalladas, y las primeras pacientes que lo han utilizado destacan su facilidad. "Es superfácil, la toma de la muestra, explica muy bien el QR cómo se toma la muestra", asegura Raquel, una de las mujeres que ya ha participado. Además, anima al resto de mujeres a sumarse a esta iniciativa de prevención.

Animo a todo el mundo a que se lo haga, pues es una prevención que hoy por hoy es necesaria" Raquel Paciente

Hacia un nuevo modelo de cribado

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha explicado que este programa poblacional transforma el modelo "oportunista" que existía hasta ahora. El objetivo, alineado con la Organización Mundial de la Salud, es "eliminar el cáncer de cérvix en un futuro" gracias a la vacunación y la detección precoz. El programa, que ya está en marcha, se extenderá de forma progresiva a todas las áreas de salud en los próximos cinco años.

Una vez recogida, la prueba se analiza en el Hospital Virgen de la Arrixaca. Si el resultado es negativo, la mujer recibe una carta en el plazo de un mes. Si la prueba del VPH es positiva, una matrona la cita para realizar una citología líquida y, si se detectan anomalías, se la deriva al servicio de ginecología del hospital de referencia.