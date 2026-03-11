El Passeig de Gourmets celebra su novena edición con el chef del Majestic desvelando sus claves

pUno de los participantes más emblemáticos es el centenario Hotel Majestic . Su chef, David Romero , ha explicado que su filosofía se centra en ofrecer una propuesta

El festival gastronómico Passeig de Gourmets ha vuelto a Barcelona este jueves 12 de marzo para celebrar su novena edición, que se extenderá hasta el día 22. Durante diez días, 21 restaurantes del Passeig de Gràcia se preparan para recibir a miles de visitantes con propuestas culinarias variadas que buscan promocionar tanto la cocina local como la emblemática avenida de la ciudad.

La oferta incluye la popular Ruta de Platillos a 10 €, Bocadillos de Autor (entre 10 y 20 €) y Pastelería Creativa a 8 €. Como novedad, la edición de 2026 estrena el formato Tardeo, una propuesta para dos personas a precio cerrado. Además, se mantienen los Menús Gourmet (55-70 €), que ofrecen una experiencia gastronómica completa con productos de temporada y posibilidad de maridaje con Cavas de Guarda Superior.

Uno de los participantes más emblemáticos es el centenario Hotel Majestic. Su chef, David Romero, ha explicado que su filosofía se centra en ofrecer una propuesta "buena y rápida, porque abrimos las puertas a la ciudad". Para Romero, el gran volumen de asistentes exige un servicio ágil que permita al público disfrutar de la experiencia sin largas esperas.

La alta demanda es un factor determinante durante el festival. "La clave está en que sea rápido de servir, que sea una cosa ágil", insiste el chef. Este enfoque está diseñado para que los comensales puedan "hacer ruta por dos, tres o cuatro" locales diferentes sin demoras, aprovechando al máximo la diversidad de la oferta gastronómica del evento.

Para esta edición, el Hotel Majestic presenta tres creaciones: una tarta de queso Serrat d’Ovella, un bocadillo frío que versiona el clásico Rossini y un platillo principal de royal de gambot con espinacas y champiñones de París. El éxito de esta fórmula se refleja en sus cifras, ya que el equipo del hotel espera un gran volumen de ventas.

Según Romero, el interés del público por sus platillos es muy alto y se mantiene edición tras edición. "Llegamos a vender unos 3.000 en total" sumando las tres propuestas durante los diez días del festival, revela el chef, un dato que consolida al Majestic como una de las paradas imprescindibles del Passeig de Gourmets.