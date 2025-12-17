Los Mossos inician el desalojo del B9 de Badalona, un foco de delincuencia y marginalidad

Aunque en el edificio llegaron a malvivir unas 400 personas , muchas han abandonado el lugar en los últimos días ante la inminencia de la intervención.

Un amplio dispositivo de los Mossos d\'Esquadra se ha desplegado a primera hora de este miércoles, poco antes de las siete de la mañana, en los alrededores del antiguo instituto B9 de Badalona (Barcelonès). El objetivo es ejecutar la orden de desalojo dictada por el juzgado contencioso-administrativo número 11 de Barcelona. Aunque en el edificio llegaron a malvivir unas 400 personas, muchas han abandonado el lugar en los últimos días ante la inminencia de la intervención.

Un foco de delincuencia e insalubridad

El Ayuntamiento de Badalona, propietario de los terrenos, llevaba dos años reclamando poder recuperar el inmueble. Durante este periodo, el B9 se había consolidado como un grave foco de conflictividad en la zona, generando una creciente preocupación social y vecinal por la degradación del entorno.

Los incidentes en el interior del edificio han sido constantes en los últimos meses.

Los incidentes en el interior del edificio han sido constantes en los últimos meses. Las crónicas de sucesos han incluido episodios de peleas, robos, problemas asociados al tráfico de drogas y un brote de tuberculosis. El suceso más grave fue el registro de un asesinato en sus instalaciones, lo que evidenció el nivel de peligrosidad del asentamiento.

00:00 Volumen Cerrar Yolanda Canales Dessalojo en Badalona

“Quien ha planificado esto tiene el corazón muy duro”

El frío aprieta en Badalona y, para cientos de personas, este miércoles no solo marca una fecha en el calendario, sino un punto de inflexión en sus vidas. Los ocupantes del antiguo instituto B9 han alzado la voz contra un desalojo que califican de “inhumano”, precisamente por producirse en pleno invierno y sin ofrecer alternativas reales. “La gente puede enfermar o incluso morir por las bajas temperaturas”, denuncia Younouss Drane, portavoz del colectivo que vivía en el edificio.

El sentimiento que se respira entre quienes aún permanecían en el B9 es una mezcla de miedo, rabia y resignación. “Ha llegado el día que por desgracia esperábamos”, resume Drane, con palabras que pesan. La petición del colectivo era clara: una moratoria de unos meses para poder buscar salidas dignas. No ha habido respuesta positiva.

El conflicto va más allá del desalojo físico del edificio.

Acusaciones de criminalización y búsqueda de votos

El conflicto va más allá del desalojo físico del edificio. Los ocupantes y las entidades que les apoyan señalan directamente al gobierno municipal de Xavier García Albiol (PP), al que acusan de usar el caso como arma política. “Nos presentan como salvajes para rascar votos”, lamenta Drane, que considera que se ha alimentado un relato de miedo y estigmatización.

Desde las organizaciones sociales se insiste en que no se está pidiendo lo imposible. “Nadie dice que quiera un piso para cada persona”, explica Carles Sagués, portavoz de Badalona Acull. “Lo que reclamamos es tiempo y soluciones trabajadas caso a caso”.

Entidades sociales: “Decepciona, pero no sorprende”

Badalona Acull ha seguido hasta el último momento intentando frenar o aplazar el desalojo. Sin éxito. “Es del todo inaceptable dejar a cientos de personas en la calle en pleno invierno”, subraya Sagués, que se muestra “decepcionado, pero no sorprendido” por el desenlace.

Para la entidad, una de las claves pasa por regularizar la situación administrativa de muchas de las personas que vivían en el B9. “Es el único camino que tienen para normalizar su vida, trabajar y buscar una salida real”, insiste. En su opinión, la respuesta institucional ha sido esconder la falta de políticas sociales tras discursos de criminalización.

Bermúdez defiende que sí existen recursos en la ciudad para evitar esta situación y exige que los pisos vacíos se pongan “al servicio de la clase trabajadora”.

“Más de 400 personas expulsadas sin alternativa”

El Sindicat de l’Habitatge de Badalona eleva aún más el tono. Su portavoz, Gisela Bermúdez, acusa tanto al PP de Albiol como al PSC de Salvador Illa de ser corresponsables de una expulsión masiva “sin ninguna alternativa”. Habla de más de 400 personas abocadas a dormir en la calle de un día para otro.

Bermúdez defiende que sí existen recursos en la ciudad para evitar esta situación y exige que los pisos vacíos se pongan “al servicio de la clase trabajadora”. En su discurso también hay espacio para señalar al “lobby inmobiliario” y las presiones que, según denuncia, bloquean soluciones.

“Mientras hay miles de pisos vacíos”

Desde dentro del edificio ha seguido el desalojo Mamadou Yero Seydi, portavoz de la Organización Juvenil Socialista de Catalunya. Su diagnóstico es contundente: “Los están dejando en la calle en pleno invierno mientras en Badalona hay unos 8.000 pisos vacíos”.

Seydi describe días de máxima tensión, con personas haciendo maletas sin saber a dónde ir. Algunas se marcharon de madrugada, otras justo antes de la entrada de los Mossos d’Esquadra. “Se han buscado la vida como han podido, pero siguen sin alternativa. Es un sistema que los condena a la miseria”, afirma.

Concentración de protesta

Como respuesta al desalojo, los colectivos han convocado una concentración de rechazo a las seis de la tarde frente al Ayuntamiento de Badalona. Quieren visibilizar una situación que, insisten, no va solo de un edificio ocupado, sino de personas de carne y hueso, con nombres, historias y miedo al frío que llega cuando cae la noche.