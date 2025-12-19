El Ayuntamiento de El Prat retira una subvención histórica a los comerciantes que recurrieron la tasa de basuras

La tensión entre el Ayuntamiento de El Prat de Llobregat y la asociación de comerciantes El Prat Gran Comerç ha alcanzado un nuevo máximo. El consistorio ha decidido retirar un convenio de subvención histórica que la entidad, fundada en 1978, venía recibiendo durante décadas. La decisión llega poco después de que la asociación presentara un recurso contencioso-administrativo contra la nueva y polémica tasa de residuos municipal, lo que ha llevado a su presidente, David García, a denunciar la acción como una represalia política directa que busca el cierre de la organización.

El origen del conflicto: la tasa de basuras

El origen de la disputa se encuentra en la controvertida tasa de residuos que el ayuntamiento ha implementado en el municipio. Desde El Prat Gran Comerç la han calificado de "abusiva e injusta", argumentando que el sistema, que funciona con una tarjeta para abrir los contenedores, no permite a los usuarios saber con certeza si el registro de sus residuos se realiza correctamente. Ante esta situación, la asociación de comerciantes decidió llevar el asunto ante la justicia, presentando un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya para impugnar la ordenanza fiscal.

El ayuntamiento lo que quiere son asociaciones sumisas"

Según el relato de David García, la retirada de la ayuda es una consecuencia directa de su postura crítica y fiscalizadora. "El ayuntamiento lo que quiere son asociaciones sumisas", ha afirmado el presidente de El Prat Gran Comerç. García pone como ejemplo de su labor de presión la insistencia de la asociación para que se ejecutara una partida presupuestaria de 50.000 euros en bonos para gastar en el comercio local. Tras meses de reclamaciones ante la inacción del consistorio, que alegaba no saber cómo implementarlos, finalmente se ha comprometido a que la campaña se realice el próximo año, duplicando la cantidad a 100.000 euros.

Una represalia calculada

La comunicación de la retirada del convenio se produjo, según García, "una semana antes del pleno de noviembre". El argumento oficial del ayuntamiento es que la asociación "no tiene tantos socios", una afirmación que el presidente califica de "mentira", ya que actualmente cuentan con más de cincuenta comercios asociados de todo el municipio. García ha denunciado que la decisión se ha tomado de manera irregular, ya que el consistorio les ha comunicado que pasarán a un nuevo sistema de concurrencia competitiva donde, según les aseguraron en la reunión, les darían el máximo posible: 5.000 euros.

Esta nueva cifra es, a todas luces, insuficiente para una entidad que representa al comercio de todo El Prat. "Nosotros no somos una asociación de una calle", ha explicado García, quien considera que esta medida está diseñada para provocar el cierre de la asociación. De materializarse, la desaparición de El Prat Gran Comerç tendría una consecuencia directa: la demanda judicial contra la tasa de basuras decaería automáticamente. "Al desaparecer la asociación, que es la que ha llevado a los tribunales al ayuntamiento, pues la demanda desaparece", ha sentenciado García, quien se muestra convencido de que tienen altas probabilidades de ganarla.

El futuro de la asociación

El impacto más inmediato y doloroso de la medida es el despido de la única trabajadora de la asociación, cuya nómina se cubría íntegramente con la subvención ahora retirada. La empleada, presente en la reunión con el consistorio, verbalizó la dureza de la situación con una frase contundente: "Ya me habéis dado las navidades". La pérdida de la financiación deja a la entidad "con un agujero", pero su presidente asegura que no se rendirán.

No vamos a cerrar, la asociación no cierra"

Pese a la asfixia económica, García se ha mostrado tajante sobre el futuro de la organización: "No vamos a cerrar, la asociación no cierra". El presidente de los comerciantes ha asegurado que "le echamos coraje y ya nos mantendremos". Además, ha acusado al gobierno municipal, formado por Comuns y PSC desde hace casi 50 años, de tejer una red de control en el tejido asociativo. Según García, el consistorio mantiene lo que él denomina "su cortijo" situando a personas afines en las juntas de otras asociaciones para evitar voces críticas, siendo El Prat Gran Comerç una de las pocas excepciones a esta supuesta norma.

"UNA INVERSIÓN SIN LOS RESULTADOS ESPERADOS"

El Ayuntamiento de El Prat afirma que "El convenio que señala el Prat Gran Comerç era de 27.000 euros y estaba destinado especialmente a dinamizar una tarjeta de fidelización “Prat Gran Comerç”, que fomentara el consumo local. Con el seguimiento del convenio se constata que existen poco más de 20 comercios adheridos a este proyecto, un número de comercios que se ha considerado técnicamente muy reducido. Se considera, por tanto, que la inversión de recursos públicos no se traduce en los resultados esperados durante suficientes años como para consolidarse y, por tanto, en los presupuestos de 2026 se elimina esta partida."

el dinero no se pierde

El consistorio explica el nuevo destino de ese dinero "Los 27.000 euros no se pierden y seguirán sirviendo para dinamizar el tejido comercial. De hecho, la cantidad se destina en las cuentas de 2026 a la partida de subvenciones de concurrencia competitiva para apoyar proyectos de dinamización comercial, a la que pueden optar todas las entidades que trabajan en este ámbito, también la mencionada entidad."

"el equipo de gobierno ha respondido con represalias"

"Me pregunto si las inversiones de 4.218 EUR para el empoderamiento de las mujeres sindicalistas en Marruecos o los 4.020 EUR del proyecto Visión para todos en el Chad, entre otras subvenciones del año pasado 2024, han dado resultados positivos para nuestro municipio." explica Alejandro Cruz, concejal de VOX en el Prat "¿De verdad prefieren gastar el dinero de todos los pratenses en proyectos de fuera a invertirlo en nuestros comercios locales?".

Cruz añade que "Está claro que el equipo de gobierno de Comuns y PSC ha retirado la subvención al Prat Gran Comerç porque esta asociación ha tenido el valor de alzar la voz contra la tasa de basuras. El equipo de gobierno ha respondido con represalias, cortando de raíz el apoyo económico que merecen los comerciantes, sean muchos o pocos, por su labor en favor de nuestro municipio." explica.

"Entonces, esto no es más que un acto de intimidación política. Un claro abuso de poder que revela el verdadero rostro de un gobierno municipal que no tolera la disidencia. Este acto demuestra que protestar contra quienes llevan 50 años mandando medio siglo, que se dice pronto, se ha convertido en un deporte de riesgo, donde cualquier voz crítica es silenciada con castigos económicos, presiones inadmisibles o, como nos pasa a los partidos de la oposición, mediante el ninguneo en los medios de comunicación locales." Sentencia Cruz.