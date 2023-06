Cada dilluns a Migdia a COPE Catalunya i Andorra, Alfred López, divulgador científic i autor de la saga de llibres sobre curiositats "Ya está el listo que todo lo sabe" entre altres, ens fa una mica més savis en donar resposta a aquestes preguntes, enigmes o orígens etimològics de les paraules que utilitzem.

Alfred és una d'aquestes persones curioses que ha dedicat gairebé tota la seva vida a buscar resposta a les incògnites que s'anava plantejant. Algunes per un camí fàcil i altres no tant però totes han obtingut una resposta satisfactòria, interessant i curiosa que ha anat plasmant en tots i cadascun dels seus llibres.

Aquestes són les curiositats escollides per avui:

(ESCOLTA LES EXPLICACIONS DE L'ALFRED AQUÍ)

Saps que l'origen de les croquetes no és espanyol?

Encara que es pensava que les croquetes eren invent espanyol, es va demostrar que el seu origen és francès, apareixent per primera vegada en un llibre de receptes de 1691. No obstant això, es considera que a Espanya es va perfeccionar la recepta, donant-li la seva forma i consistència actual.





Per què es coneix com ‘ensumar’ a l'acció d'investigar o anar tafanejant?

La paraula deriva del terme 'husmo', que descriu l'olor de la carn passada o en mal estat que atreu als gossos i altres animals. Encara que la procedència exacta de 'husmo' no és clara, es creu que prové del grec 'osme', que significa olor. D'aquest terme es deriven paraules com 'husma' (rastreig mental d'alguna cosa) i 'husmia', utilitzada en algunes regions d'Espanya per a referir-se a algú entremetedor.





La curiosa etimologia del terme ‘alcohol’

Etimològicament, prové de l'àrab andalusí "al-kuhúl", que al seu torn deriva de l'àrab clàssic "ku?l", que significava "subtil" i es referia al "antimoni", un element químic utilitzat en l'antiguitat per a fer cosmètics per als ulls. Amb el temps, els alquimistes medievals van començar a utilitzar el terme per a referir-se a qualsevol element sotmès a dissolució o destil·lació

