Insults racistes al futbol català

Compartim opinió quan diem que els insults racistes en el món de l'esport s'han d'acabar. Malauradament, és una qüestió que no es queda en una anècdota sinó que passa molt sovint. Parlem amb un jugador de l'equip de Cervera que l'any passat jugava el Tàrrega i va passar per una situació com aquesta, Ismael Diallo.



- Explica'ns que va passar



Estàvem perdent 1- 0 i vaig entrar justament a la segona part, em van xiular una falta que finalment va ser penal, des d'aquell moment els de la grada no van parar d'insultar-me.



- Què et deien?



Em deien tota l'estona "negro" fins que vaig marcar un gol i van mossegar-se la llengua.



- A part d'això que expliques, et feien alguna cosa més?



No vaig fer més cas, però t'he de dir que els que més insulten són els mateixos jugadors a dins del camp.



- Ho fan per acabar amb la teva paciència?



Sí, em diuen que no valc per res i que em torni el meu país.



- I com reacciones?



Faig cas els meus pares, em diuen que marcant un gol els hi faré més mal.



- No t'has plantejat mai dir-li a l'àrbitre que això no es pot permetre?



No perquè crec que s'ha normalitzat massa. Em va passar una situació semblant quan jugava a futbol sala i el que va intervenir va ser el meu entrenador.