Disfrutar és, un any més, el segon millor restaurant del món

Ahir a la nit Oriol Castro i Eduard Xatruch i Mateu Casañasdel restaurant barceloní Disfrutar, es va proclamar com a segon millor restaurant del món (i el primer millor d'Europa) a la cerimònia anual deTheWorld's 50 Best Restaurants. Parlem amb el Xef, Mateu Casañas

- Felicitats per tornar a aconseguir aquest premi tan important per al vostre restaurant "Disfrutar". Com s'aconsegueix?



No hi ha una fórmula escrita, al cap i a la fi, és una qüestió en l'àmbit professional, és un ofici on intentes fer-ho el millor que saps amb tot el que portes dintre durant el teu bagatge aprenent al costat dels millors hi ha partir d'aquí és esforç, treball, constància i no decaure en els moments difícils. La gent sap diferenciar la feina ben feta.



- No és la primera vegada, ja vau viure aquesta experiència amb el restaurant el Bulli.



És cert, finalment és un bagatge professional molt llarg i la veritat és que som molta gent arreu del món i és difícil que et distingeixin entre els millors en qualsevol disciplina, és tot un mèrit, un orgull i en aquest sentit estem molt satisfets dels resultats.



- Noteu que hi ha més clients gràcies a aquest premi?



El restaurant agafa un renom, una posició important a escala global i la gent ho identifica com una garantia, és a dir, és una informació fidedigna. Sí que és veritat que en unes setmanes augmentaran les reserves i també anirem sumant reconeixements que sempre ajuden a construir un futur tant a curt com a llarg termini en nous projectes i això dona una estabilitat rellevant.