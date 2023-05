Un TikToker es presenta a l'alcaldia de Granollers

Ja ha començat la campanya electoral a les eleccions municipals del 28 de maig. Durant 15 dies escoltarem les propostes de tots els partits que s'hi presenten. El proper 28 de maig serà també el dia en que molts joven votaran per primera vegada, o al menys tindran oportunitat de fer-ho, ja que veien els patrons de conducta de les darreres eleccions, tot apunta a que molts joves decideixen no votar. Un dels motius de l'absentime electoral dels joves es la creença de que hi ha una gran diferència entre els polítics i ells, se senten poc representats. Però també hi ha candidatures que es presenten per primera vegada, és el cas de “Salvem lo monument”, que es presenta a les eleccions a Tortosa,i volen ser claus per formar govern. Són una candidatura no polícia, compromesa en la defensa del monument. Antoni Parrés és el propietari dels encants de Granollers, una botiga que venen articles provinents del buidatge de pisos, locals o oficines. A Tik Tok té un compte amb més de 195.000 seguidors on mostren les petites joies que es poden trobar, però darrerament, l'Antoni dona la seva opinió sobre el futur polític de la seva ciutat, el motiu és que es presenta a les eleccions. Ell mateix ens explica com s'ha decidit a donar el pas: “Estic fart d'anar a la deixalleria a llençar materials i trobar-me amb moltes persones que llencen coses que no haurien de llençar allà. Porto anys lluitant i fent escrits per canviar això. Tothom parla de reciclatge, però no em deixen agafar coses de la deixalleria, productes que podrien tenir una segona vida. Molts cops tant clients com amics m'han dit que m'hauria de presnetar a alcalde i canviar això, i al final he donat el pas, i em presento per intentar canviar aquesta i altres coses que no van bé”