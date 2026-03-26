El SPAR Girona al asalto de la Copa de la Reina

Tarragona se convierte desde hoy y hasta el próximo domingo 29 de marzo en la capital del baloncesto femenino en España. El Palau d'Esports de la capital de la Costa Dorada acoge la 64ª edición de la Copa de la Reina con 8 equipos que lucharán por el título: el Casademont Zaragoza, el IDK Euskotren, el Valencia Basket, el Durán Maquinaria Ensino, el Hozono Global Jairis, el Innova-TSN Leganés, el Perfumerías Avenida y el SPAR Girona. El conjunto catalán afronta esta edición de la Copa como uno de los aspirantes al título a pesar de las dos derrotas en los últimos cuatro partidos de liga. Aunque en el enfrentamiento previo al inicio de la Copa el SPAR Girona venció al Valencia en el Roig Arena, 71-74. Un triunfo de mérito y de prestigio.

El SPAR Girona siempre que afronta la Copa de la Reina tiene el recuerdo de la edición de 2021, disputada en Valencia. Fue el primer título del conjunto catalán que venció en la final a las anfitrionas. En las ediciones posteriores las de Roberto Íñiguez solo han llegado una vez a la final, en 2021 (perdieron con el Perfumerías). En las ediciones de 2022 y de 2023 cayeron en cuartos de final ante Gernika y Estudiantes, respectivamente. El año pasado llegaron hasta las semifinales donde fueron eliminadas por el Hozono Global Jairís de Bernat Canut que acabó levantando el título.

Las gerundenses llegan a la edición de 2026 con el reto de eliminar en cuartos de final a otro de los favoritos, el Perfumerías Avenida de Salamanca (viernes, 21:30h). Es el Clásico del baloncesto español. Esta temporada se han visto las caras dos veces, y en menos de dos meses. Para arrancar el año, el 4 de enero, el SPAR Girona se impuso en Fontajau 77-60, con 16 puntos de la norteramericana Arica Carter. El 21 de febrero tocó rendir visita a Salamanca y las perfumeras se llevaron el triunfo 83-79. Un triunfo para cada equipo en este curso baloncestístico. El equipo catalán tiene la baja de Marta Canella y las dudas de: Chloe Bibby y Laura Quevedo.

Partidos y horarios de la Copa de la Reina (1/4 de final):

Casademont Zaragoza - IDK Euskotren (jueves, 18h)

(jueves, 18h) Valencia Basket - Durán Maquinaria Ensino (jueves, 20:30h)

Ensino (jueves, 20:30h) Hozono Global Jairis - Innova·TSN Leganés (viernes, 18:45h)

(viernes, 18:45h) SPAR Girona - Perfumerías Avenida (viernes, 21:30h)

Las semifinales se juegan el sábado 28 a las 17:30 y a las 20h y la gran final el domingo 29, a las 18h.